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Коммерсантъ FM
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Под одной крышей с гигантами

Гарри Стайлз как главный поп-артист сегодняшнего дня

В альбомном чарте, который завтра будет опубликован в журнале Billboard, первое место занимает альбом Гарри Стайлза «Harry’s House», вышедший 20 мая. Этот альбом уже находится на первом месте в его родной Англии, а также еще в 21 стране. О том, как экс-участник X Factor и выходец из бойз-бэнда One Direction стал главным поп-певцом планеты, рассказывает Борис Барабанов.

Гарри Стайлз знает, как простой поп-песне придать масштаб, от которого перехватывает дух

Гарри Стайлз знает, как простой поп-песне придать масштаб, от которого перехватывает дух

Фото: Dave J Hogan / Getty Images

Гарри Стайлз знает, как простой поп-песне придать масштаб, от которого перехватывает дух

Фото: Dave J Hogan / Getty Images

Феномен успеха третьего студийного альбома Гарри Стайлза легче всего рассматривать сквозь призму рекламной кампании. В марте певец запустил новый вебсайт под названием «You Are Home», на главной странице которого была изображена некая загадочная дверь. К этому времени на разных платформах уже появлялись подсказки и намеки вроде секретного аккаунта Стайлза в TikTok. Поклонники решили, что «You Are Home» — название нового альбома. 23 марта Стайлз внес ясность: альбом будет называться «Harry’s House» и выйдет 20 мая. Фанаты по своему обыкновению стали гадать, откуда такой заголовок, а легендарная автор-исполнитель Джони Митчелл, чьи песни не раз перепевал Стайлз, мгновенно отреагировала в твиттере: «Мне нравится название». Певица оценила перекличку «Harry’s House» с ее собственной песней 1975 года «Harry’s House / Centerpiece». Сам музыкант расшифровал название только в мае, сообщив в интервью Зейну Лоу, что название «Harry’s House» отсылает к работе японского певца-экспериментатора Харуоми Хосоно «Hosono’s House» (1973).

Таким образом, еще до выхода в свет альбом Стайлза оказался вписан в контекст уважаемой и проверенной временем музыки. А сразу после его выхода на релиз откликнулся Мик Джаггер, попросивший публику в одном из интервью не сравнивать его с молодым певцом, несмотря на сходство, которое Стайлз не раз подчеркивал. «Его голос не похож на мой, и танцует он по-другому, хотя внешне он похож на меня в молодости, что прекрасно»,— сказал о Стайлзе Мик Джаггер. Лидер The Rolling Stones редко тратит слова на молодежь, и их точно не дождется кто-нибудь вроде TikTok-звезды Джека Харлоу, также прописавшегося в чартах Billboard. В отличие от множества поп-альбомов, «Harry’s House» — вещь, о которой нужно говорить серьезным языком и которую не стыдно слушать взрослым. Во всяком случае, такая мысль прослеживалась в его рекламной кампании — и так было с самого начала, достаточно вспомнить, как восторженно отзывался о его дебютном альбоме 2017 года Ник Мейсон из Pink Floyd.

28-летний Гарри Стайлз не новичок в поп-музыке, только в его сольной дискографии насчитывается три альбома, а еще были сверхпопулярные One Direction. И все же до недавнего времени он ходил в «молодых» артистах, повторяя судьбу Робби Уильямса — также выходца из бойз-бэнда (Take That), буквально зубами выгрызавшего место в высшей поп-лиге и медленно и планомерно накапливавшего в репертуаре шлягеры на все времена. У Гарри Стайлза их пока меньше, чем было у Уильямса в его возрасте. Но Стайлз живет в другое время, ему не обязательно культивировать образ дебошира, как это делал его старший коллега, а популярность его измеряется не только хитами, но и, например, аудиторией в соцсетях, и количеством просмотров клипов. Снятый одесситкой Таней Муинью клип Гарри Стайлза к главному хиту альбома «Harry’s House» «As It Was» за два месяца в YouTube посмотрели 154 млн раз. Робби Уильямсу такое не то что не снилось — он просто из другого мира.

«As It Was» — песня, созданная в русле неиссякающей моды на синти-поп и новую волну 1980-х. Упоминать в этом контексте хит The Weeknd «Blinding Lights» уже даже неловко, и тем не менее поп-жанр, как видно из происходящего с «As It Was», продолжает питаться соками A-Ha, Duran Duran и The Cure. Сразу после выхода песня Гарри Стайлза «As It Was» попала в Книгу рекордов Гиннесса как мужской сингл с наибольшим числом стримов в Spotify в первые сутки после релиза. Его исполнение «As It Was» в мохнатой черной шубе поверх блестящего чешуйчатого костюма стало самым ярким номером всего апрельского фестиваля Coachella. Там же, на Coachella, певец отдал должное классике поп-музыки, спев «Man! I Feel Like A Woman!» дуэтом с Шанайей Твейн и «I Will Survive» вместе с Лиззо.

Что бы мы ни говорили об «As It Was», Гарри Стайлз считает, что в целом, работая над альбомом «Harry’s House», не использовал очевидные референсы. В том же интервью Зейну Лоу он утверждал, что вместо современной музыки слушал произведения американского композитора Сэмюэла Барбера и «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Плюс позволял себе немного джаза в лице Билла Эванса.

Звучит красиво, но в целом альбом «Harry’s House» отсылает все же к поп-музыке и часто — к трудам Джастина Тимберлейка, еще одного выходца из бойз-бэнда. Кинематографичный семидесятнический соул и R’n’B — то, что не подводит ни автора, ни слушателя, в этом смысле достаточно вспомнить недавний триумф на Grammy альбома Бруно Марса и Андерсона Пака, дебютировавших в период пандемии с совместным проектом Silk Sonic. В новых песнях Гарри Стайлза нет оглушительной и едкой навязчивости современных поп-хитов, которые ваяются бригадным методом с участием продюсеров-хитмейкеров и топовых рэперов. Это искусный и причудливый поп, созданный в сотрудничестве всего лишь с двумя соавторами — Тайлером Джонсоном и Томасом Халлом, известным также как Кид Харпун. Гарри Стайлз знает, как простой поп-песне придать масштаб, от которого перехватывает дух. По его словам, секрет альбома в том, чтобы желание понравиться не было единственной мотивацией к созданию песен. Это просто, но это работает.

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