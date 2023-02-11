Kyodo: Китай утроит запасы ядерных боеголовок к 2035 году

Власти Китая рассматривают возможность увеличения запасов ядерных боеголовок к 2035 году в три раза, до 900 единиц. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники. По его данным, такое решение принято из-за напряженных отношений с США по вопросу Тайваня.

Источники утверждают, что количество ядерных боеголовок на вооружении Китая, вероятно, возрастет до 550 в 2027 году, когда будет отмечаться 100-летие основания вооруженных сил страны, и увеличится до 900 в 2035-м.

По словам источников в правительстве Китая, план, разработанный Народно-освободительной армией, уже был одобрен президентом Си Цзиньпином, а также главой вооруженных сил.

В ноябре 2022 года Пентагон подготовил отчет, согласно которому Китай якобы планирует к 2035 году нарастить число ядерных боеголовок до 1500 единиц, чтобы бросить вызов США. По данным на 2020 год, в Китае было 200 ядерных боеголовок.

Китай считает Тайвань своей территорией. Официальные лица Китая постоянно говорят, что Тайвань должен вернуться «в объятия родины». Конфронтация США и КНР по вопросу острова обострилась, после того как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань. В феврале Пентагон обнаружил китайский аэростат в небе над США. Из-за этого госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Китайские власти заявляли, что объект использовался для метеорологических исследований, в США считают, что он был запущен для разведки. Вчера, 10 февраля, в США заявили о сбитом летательном объекте над Аляской.

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Анастасия Ларина