Снесенные в Мариуполе здания переработают в крошку для постройки дорог

В Мариуполе в ДНР сносят здания, непригодные к восстановлению. На специальной площадке уже накопилось около 2,5 млн т строительного мусора, его перерабатывают в бетонную крошку для строительства дорог. Об этом «РИА Новости» сообщил директор муниципального предприятия «Коммунальник» Дмитрий Хаджинов. Ранее сообщалось, что 20% жилого фонда пострадавшего от боев города не подлежат восстановлению.

Для переработки стройматериалов Мариуполю передали четыре дробильные установки, четыре установки «Грохот», а также мобильную шредерную установку, сообщил господин Хаджинов.

В августе стало известно о мастер-плане Мариуполя, согласно которому город планируется восстановить за три года. Предполагается, что в Мариуполе построят 1,03 млн кв. м социальной инфраструктуры. В ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что этот план готовятся осуществить за два года.

Бои за Мариуполь шли с начала марта, ВС РФ сообщили о взятии города под контроль в середине мая.

Как писал «Ъ», ранее Росавтодор заказал научное исследование за 26,4 млн руб. для возможного расширения практики использования старого асфальта при ремонте автотрасс (ресайклинг). Ресайклинг бывает горячим (с разогревом старого покрытия перед укладкой) и холодным. Последний более распространен и дешев. Старый асфальт измельчается фрезерованием и смешивается с щебнем, песком, различными добавками, цементом или битумом.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Трассу крошкой не испортишь».

Мария Федотова