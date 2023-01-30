Трассу крошкой не испортишь

Росавтодор расширяет практику использования старого асфальта при ремонте автотрасс. Технология холодного ресайклинга, позволяющая экономить бюджет и сокращать сроки ремонта, применяется более 20 лет в ряде регионов. Теперь власти намерены расширить масштаб ее использования. Для проверки эффективности методики, «обобщения накопленного опыта» и «выбора оптимальных решений» Росавтодор заказал научное исследование за 26,4 млн руб. В регионах технологию хвалят, но отмечают, что она больше подходит для небольших трасс за пределами населенных пунктов. В городах она едва применима из-за большого количества производимой в ходе ресайклинга пыли, а также шума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские дорожники готовы непрерывно превращать старое асфальтовое покрытие в новое

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Российские дорожники готовы непрерывно превращать старое асфальтовое покрытие в новое

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Росавтодор провел тендер по исследованию «практики применения» технологии холодного ресайклинга при строительстве, реконструкции и капремонте дорог. Контракт на 26,4 млн руб. будет заключен с ассоциацией «Росасфальт», президентом которой является заместитель главы общественного совета Росавтодора Николай Быстров.

Ресайклинг в дорожном строительстве подразумевает технологию повторного использования старого асфальта. Бывают горячий ресайклинг (с разогревом старого покрытия перед укладкой) и холодный. Последний более распространен и дешев. Старый асфальт измельчается фрезерованием и смешивается с щебнем, песком, различными добавками, цементом или битумом. Холодный ресайклинг позволяет экономить стройматериалы и не тратиться на их доставку, говорят в Росавтодоре. Кроме того, не нужно вывозить и утилизировать старый материал. Такая технология широко известна за рубежом. В России она применяется с начала 2000-х.

Результаты применения ресайклинга, о котором идет речь, до сих пор не анализировались, пояснили “Ъ” в Росавтодоре, статистики нет. «Есть большое количество вариантов технологии, подразумевающих применение различных приемов и исходных материалов,— говорят там.— Нужно обобщить накопленный опыт и провести дополнительные полевые испытания для подготовки рекомендаций по выбору оптимальных решений». К работе с ресайклингом должны привлекаться «высококвалифицированные специалисты и организации, имеющие соответствующий опыт и компетенции», чтобы исключить преждевременное разрушение дорог, отмечают в Росавтодоре. В агентстве напоминают, что за последнее время большое количество региональных дорог передано в федеральную собственность (“Ъ” рассказывал об этом процессе), они требуют ремонта. «Холодный ресайклинг является технологией, позволяющей в кратчайшие сроки достичь требуемого уровня и существенно снизить стоимость работ,— пояснили в Росавтодоре.— Есть потребность в увеличении объемов применения этой технологии. Использование ее на практике будет зависеть от выделения необходимого финансирования».

Технологию можно применять для восстановления старых гравийных дорог, говорит координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Васильев. «Ее применение актуально именно сейчас на фоне сокращения бюджета,— сказал он.— Но технология до конца не исследована, часто возникают сложности с подготовкой проектной документации, расчетом смесей. Дополнительное исследование необходимо». Для нижних слоев дорожной одежды, считает господин Васильев, можно вовсе использовать мусор: «Голландцы уже давно закатывают в дорогу все, что не могут выкинуть на свалку».

В рамках контракта будет проведен анализ рынка машин для производства холодного ресайклинга. «Работающие в России машины в основном зарубежного производства от ведущих компаний из США и Европы,— пояснил “Ъ” координатор технического комитета ассоциации "Росасфальт" Николай Крупин.— В середине прошлого года были проблемы с поставками запасных частей, но они на текущий момент полностью решены. Сохраняется ограниченная возможность поставки новых машин от западных производителей, также осталась возможность поставки б/у техники в хорошем состоянии. За последние несколько лет увеличилась доля машин из Китая, качество которых выросло». Российские производители заявляют, что будут готовы представить на рынок продукт в этом сегменте через два года, говорит господин Крупин.

В Северо-Западной концессионной компании (оператор участка 15–58 км трассы М-11) говорят “Ъ”, что при ремонте используют преимущественно новые материалы. «На нашей дороге покрытие должно быть особенно прочным и износоустойчивым из-за повышенных нагрузок и скоростей, требования к асфальтобетонной смеси предъявляются жестче, чем на остальных дорогах,— говорят в компании.— Весь переработанный асфальт мы отдаем подрядчику, а он распоряжается материалом по своему усмотрению». В столичном ГБУ «Автомобильные дороги» “Ъ” рассказали, что не применяют ресайклинг: технология эта больше подходит для ремонта загородных трасс и дорог местного значения. В подмосковном минтрансе рассказали “Ъ”, что в 2019–2020 годах ремонтировали с использованием ресайклинга дороги со слабым основанием, сейчас технология не применяется (причину в ведомстве не назвали).

Дорога после применения холодного ресайклинга получает очень твердую и плотную поверхность, рассказал “Ъ” начальник управления контроля качества и внедрения инноваций ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (Санкт-Петербург) Андрей Демин, что осложняет проведение последующего ремонта коммуникаций, проходящих под проезжей частью. Основное место использования ресайклинга — загородные дороги, говорит эксперт. «Причины просты: работы шумные и пыльные, одновременно работают четыре-пять единиц дорожной техники, что в условиях городской застройки зачастую невыполнимо»,— поясняет он.

Применение ресайклинга «радикально» сокращает транспортные затраты при ремонте, уменьшая вред от грузовиков, перевозящих стройматериалы, говорят в минтрансе Нижегородской области. Из недостатков технологии дорожники региона отмечают «непостоянство характеристик материалов слоев», существенное влияние на процесс ресайклинга погоды, а также необходимость постоянного контроля за работой оборудования с «учетом непредвиденных условий местности».

Иван Буранов; Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург; Роман Кряжев, Нижний Новгород