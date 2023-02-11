«Аэрофлот» выставил на продажу иностранную недвижимость

Группа компаний «Аэрофлот» выставила объявления о продаже 12 объектов недвижимости в Венгрии, на Кипре, в Швеции, Норвегии, Дании и Бельгии. Об этом сообщил проект «Авиаторщина», объявления о продаже обнаружил РБК. Самый дорогой объект — многоквартирный жилой дом площадью 2072 кв. м с земельным участком площадью 834 кв. м в Ларнаке на Кипре, его рыночная стоимость — €1,9 млн.

«Объект располагается в районе Скала г. Ларнаки в непосредственной близости от моря и порта Psarolimano (около 300 м), расстояние до пляжа Kastela Beach около 500 м. Ближайшее окружение объекта представлено жилой, социальной и туристической инфраструктурой. Расстояние от аэропорта Ларнаки до объекта составляет около 6 км»,— говорится в описании. Дом построен в 1990 году, ему требуется реконструкция.

Среди других дорогих объектов трехкомнатная квартира в Осло площадью 79,5 кв. м стоимостью €905 тыс., а также офис в Будапеште стоимостью €463 тыс.

Весной 2022 года из-за санкций «Аэрофлот» перестал летать в Европу. В связи с этим часть европейской недвижимости компании попала в перечень непрофильных активов, указывает «Авиаторщина». Компания хочет избавиться от недвижимости, чтобы не нести лишние расходы на ее содержание.

«Аэрофлот» продает зарубежную недвижимость не первый год. В 2014 году компания начала избавляться от непрофильных активов: «Аэрофлот» продал офис в Панаме и жилой дом в Монреале, а также гостиницу для эстафетных экипажей в городе Томисато в Японии. В том же году компания избавилась от здания представительства в Киеве за 8,3 млн руб. В декабре 2021 года была продана недвижимость в Никосии, Касабланке и Будапеште.

Анастасия Ларина