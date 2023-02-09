Корабль «Прогресс» стартовал к МКС с космодрома Байконур

С космодрома Байконур была запущена ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Корабль проследует до Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-22»

Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-22»

Фото: Иван Тимошенко / Роскосмос

Корабль «Прогресс МС-22» доберется до МКС спустя 34 витка вокруг Земли (спустя двое суток). Он должен состыковаться с модулем «Звезда» 11 февраля в 11:47 мск. Корабль пробудет на орбите около шести с половиной месяцев.

Оформление ракеты посвящено 80-летию Сталинградской битвы. Корабль доставит на станцию продукты, топливо, оборудование и воду, а также укладки для проведения экспериментов на станции.

Прошлый грузовой корабль «Прогресс МС-20» отстыковался от МКС и 7 февраля был затоплен в Тихом океане.

Анастасия Ларина