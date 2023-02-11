FT: спрос на золото в России вырос в пять раз в 2022 году

В 2022 году спрос на золотые слитки и монеты России вырос в пять раз по сравнению с 2021 годом. Спрос на золото в России вырос быстрее, чем в каких-либо других странах. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту.

При этом в доле мирового спроса на Россию в 2022 году пришлось только 2%, отмечает FT. Лидерами по покупке золота стали Китай, Германия и Индия. На долю Китая пришлось 19% мирового спроса.

По оценкам экспертов, спрос на золото вырос из-за геополитической нестабильности. Они отмечают, что на фоне дефицита евро и долларов частные инвесторы искали способы сохранения своих средств, из-за чего выросла популярность золота. При этом эксперты FT добавили, что для некоторых инвесторов хранение золота может стать проблемой. «Не все понимают, что нельзя хранить слитки в коробке из-под обуви»,— сказала финансовый консультант Наталья Смирнова в разговоре с FT.

Ранее FT сообщала, что в 2022 году мировой спрос на золото вырос на 18%, достигнув максимума с 2011 года. Рост спроса обеспечили центральные банки, которые начали закупать металл на фоне инфляции и санкций против России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Золото уравняло всех».

Олеся Павленко