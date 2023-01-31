FT: спрос на золото со стороны центробанков достиг полувекового максимума

К рекордному росту спроса на золото привела закупка этого металла центробанками разных стран, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту. По оценке аналитиков, закупка золота регуляторами достигла 55-летнего максимума.

По оценкам FT, в 2022 году спрос на золото вырос на 18%, до 4741 тонны, достигнув максимума с 2011 года. Годовой объем закупок золота центральными банками составил 1136 тонн, что более чем в два раза больше итоговых показателей 2021 года.

Как пишет FT, регуляторы нарастили закупки до исторических объемов во втором полугодии 2022 года. В последнем квартале 2022 года регуляторы закупили 417 тонн золота, это почти в 12 раз больше, чем в аналогичном периоде 2021 года, отмечает газета.

По мнению аналитиков, центральные банки увеличили закупки золота для того, чтобы диверсифицировать резервы для отказа от доллара на фоне заморозки российских резервов со стороны США из-за санкций. Также в закупках золота заинтересованы розничные инвесторы для защиты своих капиталов от высокой инфляции.

24 января стоимость золота на мировом спот-рынке достигла $1942,5 за тройскую унцию, что стало максимальным значением с 22 апреля прошлого года. За последние три месяца стоимость золота выросла на 19%, с начала января — на 6%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Золоту зарезервировали спрос».

Олеся Павленко