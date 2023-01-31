Золото уравняло всех

Рекордный спрос на золото на мировом рынке в 2022 году, достигший 1,14 тыс. тонн впервые за полстолетия, во многом обеспечили центробанки различных стран. Помимо этого, вырос интерес к золоту со стороны частных инвесторов. Причем причины у действий столь разных групп оказались схожими — желание подстраховаться от политической неопределенности и инфляции, а также уйти от доллара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Согласно данным World Gold Council (WGC), по итогам четвертого квартала 2022 года спрос на золото на мировом рынке вырос по сравнению с тем же периодом 2021 года на 17%, до 1337,4 тонны. Потребление оказалось максимальным более чем за 30 лет. По итогам всего 2022 года спрос на золото вырос на 18%, до 4741 тонны, максимума с 2011 года.

Данные WGC свидетельствуют, что в конце прошлого года, как и в целом во втором полугодии, основной причиной роста спроса стал возросший интерес финансовых регуляторов. За квартал центробанки приобрели свыше 417 тонн металла, более чем в 12 раз превысив показатель предшествующего года.

В целом за год они приобрели почти 1136 тонн, максимальный результат за 56 лет. Вместе с тем второй год подряд ETF выступают нетто-продавцами металла, но если в 2021 году они продали почти 190 тонн, то в минувшем году чуть больше 110 тонн.

Крупнейшими покупателями металла стали центробанки Турции (приобрел 145 тонн, доведя запасы до 542 тонн) и Китая (в четвертом квартале сообщил об увеличении запасов на 62 тонны, до более чем 2 тыс. тонн). Масштабные покупки вели центробанки Египта (47 тонн), Катара (35 тонн), Ирака (34 тонны), ОАЭ (25 тонн) и Омана (2 тонны). «Одним из серьезных факторов увеличения покупок золота стала диверсификация резервов как по причине снижения стоимости гособлигаций на фоне ужесточения ДКП со стороны центробанков развитых стран, так и инфляционных рисков»,— указывает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. Кроме того, по его словам, «прецедент с заморозкой российских ЗВР также повлиял на решение об увеличении экспозиции в золоте».

Из тренда выбивался Банк России, который сократил долю золота. После заморозки половины российских золотовалютных резервов ЦБ с 28 февраля 2022 года возобновлял покупку золота на внутреннем рынке. Однако 24 марта Минфин США ввел санкции на любые трансакции Банка России с золотом. «Санкциям также подвергались лица и компании, прямо или косвенно участвовавшие в операциях с золотом ЦБ или связанные с его перевозкой. Это привело к приостановке покупки золота в российские золотовалютные резервы с 15 марта 2022 года»,— отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытия Инвестиций» Оксана Лукичева.

Высокий интерес к металлу отмечается и со стороны физических лиц. За минувший год вложения в слитки и монеты выросли на 1217 тонн, максимума с 2013 года, только в четвертом квартале было приобретено свыше 353 тонн.

В числе лидеров роста оказались Иран (рост на 16 тонн, до 41,8 тонны), Турция (рост на 23 тонны, до 84,8 тонны), Египет (рост на 2 тонны, до 4,4 тонны). В общем тренде оказались и российские частные инвесторы, увеличившие вложения в пять раз, с 5 тонн до 25 тонн (см. “Ъ” от 17 октября 2022 года). По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, основной мотив у физлиц такой же, как у центральных банков: защититься от неопределенности в глобальной политике, снизить риски владения долларом, защититься от глобальной инфляции, купить подешевевший металл. «Россиян сильно мотивировало то, что был отменен НДС при покупке слитков. Плюс власти и регулятор старательно доводили до сведения населения мысль, что владение долларами и евро сейчас опасно»,— отмечает господи Емельянов.

В текущем году интерес к металлу со стороны основных покупателей сохранится. «Сохраняющиеся глобальные риски экономического и геополитического планов будут способствовать продолжению покупок золота»,— отмечает господин Скрябин. Но, как считает Валерий Емельянов, у рядовых покупателей и центральных банков резервы сейчас ограниченны, поэтому объем покупок будет плавно снижаться в этом году.

Виталий Гайдаев