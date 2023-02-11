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Коммерсантъ FM
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обновлено 05:55

Лула да Силва обсудил с Байденом идею создания группы по урегулированию на Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в разговоре с президентом США Джо Байденом рассказал о своей идее создания группы по урегулированию российско-украинского конфликта. По его мнению, в работу должны быть вовлечены страны, которые даже косвенно не участвуют в конфликте.

«Я сказал Байдену то же, что и Эммануэлю Макрону, и Олафу Шольцу, сказал о необходимости создать группу стран, которые не были бы ввязаны в прямой или косвенной форме в войну России против Украины, чтобы мы нашли возможность прийти к миру»,— сказал господин Лула да Силва по итогам встречи с господином Байденом журналистам (цитата по «РИА Новости»).

По итогам переговоров президентов было опубликовано совместное заявление. Они призвали к «справедливому и прочному миру» на Украине и выступили в поддержку функционирования зерновой сделки. «Они выразили обеспокоенность глобальными последствиями конфликта для продовольственной и энергетической безопасности, особенно для беднейших регионов планеты, и высказались за полноценное функционирование черноморской зерновой инициативы»,— говорится в документе.

Бразильский президент впервые озвучил идею создания многостороннего формата урегулирования российско-украинского конфликта в конце января. По его мнению, группу можно сформировать по примеру G20. Его идею поддерживал глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) в Бундестаге Рольф Мютцених. Кроме того, в поддержку инициативы выступили президенты Аргентины и Колумбии Альберто Фернандес и Густаво Петро и политики других стран. Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагал провести конференцию для мирного урегулирования.

Леонид Уварчев

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