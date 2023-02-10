Остановлен один из энергоблоков Хмельницкой АЭС

На Украине остановлена работа одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС, сообщило Международное агентств по атомной энергии (МАГАТЭ). Украинские власти объяснили это «нестабильностью в электросети из-за обстрела». На Ровенской и Южно-Украинской АЭС «в качестве меры предосторожности» снижена выработка электроэнергии.

«Эти события были подтверждены миссиями МАГАТЭ, которые находятся на АЭС, они также подтвердили, что все системы ядерной безопасности на Хмельницкой АЭС работают должным образом»,— говорится в сообщении МАГАТЭ.

На Украине 10 февраля несколько раз объявлялась воздушная тревога. Утром она действовала на территории всей страны, поздно вечером — в нескольких городах и регионов, в том числе в Киеве и Киевской области. Глава хмельницкой военной областной администрации Сергей Гамалий заявлял о произошедшем в городе взрыве, часть города была обесточена.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в январе обвинял украинские власти в хранении оружия и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Киев это отрицал. МАГАТЭ не выявило наличие вооружения на станциях после проведения проверки.

Леонид Уварчев