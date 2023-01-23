Власти Украины отрицают хранение западного оружия на АЭС

В офисе президента Украины ответили на заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина о размещении западного вооружения на АЭС. Советник офиса президента Михаил Подоляк это опроверг и сказал, что заявление господина Нарышкина направлено на «оправдание провокаций».

«Украина никогда не хранила оружие на территории АЭС»,— заявил советник офиса президента Украины (цитата по Telegram-каналу издания «Страна.ua»). Он отметил, что Украина всегда готова принять проверяющие органы, в том числе МАГАТЭ.

В заявлении директора СВР упоминается Ровенская АЭС, куда, по его словам, «за последнюю неделю декабря 2022 года… из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза».

До начала военной операции на территории Украины располагались пять АЭС: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Чернобыльская. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин поручил перевести ЗАЭС в российскую юрисдикцию.

Миссия МАГАТЭ уже присутствует на ЗАЭС, на Ровенской, Южно-Украинской, Чернобыльской и Хмельницкой АЭС миссии разворачиваются.

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Мария Федотова