Нарышкин обвинил ВСУ в размещении западного вооружения на атомных электростанциях

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) складируют вооружения и боеприпасы, приходящие в страну в качестве помощи от стран Запада, на территориях атомных электростанций. Его заявление опубликовала пресс-служба СВР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра. Только за последнюю неделю декабря 2022 г. через железнодорожную станцию "Рафаловка" на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза»,— сказано в сообщении.

Господин Нарышкин утверждает, что оружие хранят на атомных электростанциях с расчетом на то, что Россия не будет наносить по ним удары, «понимая опасность ядерной катастрофы». «Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Москву»,— сказал он.

20 января глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшие дни представители организации разместятся на всех АЭС Украины. Также он заявил о прогрессе в создании защитного периметра у Запорожской АЭС. Отметим, что Украина обвиняет Россию в размещении тяжелого вооружения на этой атомной станции. Россия, в свою очередь, обвиняет ВСУ в регулярных обстрелах АЭС.

По подсчетам Bloomberg, в 2022 году Украина получила от Запада более 4 тыс. единиц оружия, в том числе 38 ракетных систем HIMARS. CNN также сообщал, что Украина стала военной лабораторией для США, «потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя промышленно развитыми странами».

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