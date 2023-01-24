Гросси заявил об отсутствии вооружений на украинских АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты совместно с украинском персоналом осмотрели атомные электростанции на территории Украины. По итогу инспекций МАГАТЭ не обнаружило военной техники или вооружения на АЭС.

«Так как наши постоянные миссии уже там, я попросил сегодня мою команду тщательно осмотреть площадки совместно с украинским персоналом там, чтобы убедиться, увидеть, складированы ли там военные материалы. Результат этих инспекций был, разумеется, негативным»,— сказал Рафаэль Гросси в ходе заседания комитета по иностранным делам Европарламента. Заседание транслируется на сайте Европарламента.

Вчера, 23 января, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что ВСУ складируют вооружения и боеприпасы, полученные от стран Запада, на территориях АЭС. В офисе президента Украины эту информацию отрицали. До начала военной операции на Украине находилось пять АЭС: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская и Чернобыльская. С октябре 2022 года Запорожская АЭС перешла в российскую юрисдикцию.

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Лусине Баласян