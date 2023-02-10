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Коммерсантъ FM
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В восьми областях Украины прогремели взрывы

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, передает «Страна.ua» со ссылкой на систему оповещения граждан. Сообщается о взрывах в Киеве, Харькове, Херсоне, Кривом Роге, над Одессой, в Кременчуге, Полтаве, в Кировоградской и Николаевской областях.

«Укрэнерго» сообщает об обстрелах нескольких объектов инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, которые привели к перебоям в электроснабжении. Пресс-служба «Украинских железных дорог» заявила, что в результате сегодняшних обстрелов обесточены отдельные участки путей. 5 из 65 рейсов задерживаются на 5 минут и более, еще 3 поезда — на более получаса.

В ночь на 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что при попадании ракеты в Краматорске обрушился четырехэтажный дом. В результате взрыва погибли 3 человека, 20 человек пострадали. Днем 2 февраля глава администрации Донецкой области Павел Кириленко заявил о повторном обстреле Краматорска, в результате которого пострадали 5 человек. «Укрэнерго» в декабре объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. В начале февраля Одесса оказалась обесточена из-за аварии на подстанции.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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