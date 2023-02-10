РБК узнал стоимость комплекта новой формы для участников спецоперации

Вещевая служба Минобороны сообщила РБК, что стоимость одного летнего комплекта одежды для участника военной операции на Украине от компании «Гардарика», которая получила гособоронзаказ, составляет 10 628 руб. 15 коп.

Ранее всю полевую форму для российских военных изготавливал один производитель на правах единственного поставщика. Из-за возросшего спроса были дополнительно привлечены несколько компаний, включая «Гардарику».

«Никаких иных контрактов на поставку Минобороны других видов экипировки, в том числе зимнего комплекта полевого обмундирования, с компанией "Гардарика" нет»,— отметили в вещевой службе Минобороны.

Соучредителями «Гардарики» являются Артем Степаненко (60%) и Иван Сильченко (40%), гендиректором — Ксения Дугельная. 9 февраля господин Степаненко рассказал РБК, что производство было запущено около месяца назад. Ожидается, что первая партия будет готова через неделю. Он также заявил, что объем производства и стоимость комплекта являются секретной информацией. Госпожа Дугельная рассказала, что компания потратила десятки миллионов собственных средств на разработку формы.

Артем Степаненко сообщил, что летний комплект одежды разрабатывали около двух лет. Он состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки. Куртка состоит из 88 деталей, брюки — из 92, рубаха — из 35.

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Дарья Эрозбек