Представлена первая партия новой формы для российских военных

«Опытно-конструкторское бюро Гардарика» показало, как выглядит новая форма для российских военных, которые участвуют в военной операции на Украине. Как утверждает РБК, гособоронзаказ на пошив получила частная компания, ее соучредителем является Артем Степаненко, которого СМИ называют сыном замглавы Росимущества. Не уточняется, планирует ли военное ведомство заменять предыдущие комплекты формы и разрешено ли будет ее использование вне военной операции.

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ООО «ОКБ Гардарика» — московская компания, создана в марте 2022 года, у нее есть филиал в городе Гаврилов-Ям в Ярославской области. Уставной капитал — 5 млн руб. Соучредители — Артем Степаненко (60%) и Иван Сильченко (40%). Гендиректор — Ксения Дугельная. Отец Артема Степаненко Дмитрий сейчас занимает пост замглавы Росимущества, до этого работал главой правительства Ярославской области. Сайт компании, судя по всему, работает в тестовом режиме. На месте материалов указаны только технические заголовки. В некоторых разделах опубликован текст на латинском языке.

Артем Степаненко рассказал РБК, что производство было запущено около месяца назад. Ожидается, что первая партия будет готова через неделю. Производитель не раскрывает детали контракта. По словам господина Степаненко, объем производства и стоимость комплекта являются секретной информацией. Сейчас на территории Гаврилов-Ямского льнокомбината в Ярославской области работают 50 человек, они могут шить около 5 тыс. комплектов в месяц. ОКБ «Гардарика» намерено нанять еще около 500 человек и открыть цех в Тульской области. Как сообщила госпожа Дугельная, компания потратила десятки миллионов собственных средств на разработку формы.

Неформально новую форму называют «семицветом» из-за семи цветов в камуфлированной расцветке ткани. При пошиве используются российские материалы. Утверждается, что летний комплект одежды разрабатывали около двух лет. Он состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки. Куртка состоит из 88 деталей, брюки — из 92, рубаха — из 35. Как сообщили в компании, в старых комплектах было максимум по 30 деталей.

В брюках предусмотрены набедренные карманы, в каждый из которых входит по четыре автоматных рожка. Есть возможность регулировки высоты колена, внутри — наколенники из неопрена. Рубаха выполнена из хлопковой ткани с эластаном (5%). Она пропитана средствами, которые предотвращают впитывание запахов, в ней есть карманы для налокотников. Куртка сделана из хлопкополиэфирной ткани (50% хлопок, 50% полиэфир).

Леонид Уварчев