ЦБ допустил обсуждение с другими странами переход на расчеты в цифровых валютах

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает возможным в перспективе обсудить с другими странами возможность расчета в цифровых валютах.

«В перспективе, конечно, возможно обсуждение вопроса с разными странами по проведению расчетов в цифровом виде на двусторонней основе»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»). Она отметила, что цифровые валюты центральных банков дают такую возможность.

9 февраля посол России в Тегеране Алексей Дедов заявил, что Москва и Тегеран обсуждают вопрос об использовании цифровых валют во взаимной торговле. Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией токена Персидского региона.

О плюсах и минусах использования цифровой валюты читайте в материале «Ъ FM» «Цифровой рубль смотрит на перспективу».