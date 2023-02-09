Посол РФ: Москва и Тегеран изучают возможность использования цифровых валют в расчетах

Вопрос использования цифровых валют в торговле между Ираном и Россией рассматривается сторонами, сообщил посол РФ в Тегеране Алексей Дедов. Он отметил, что «процесс достижения каких-либо конкретных договоренностей пока находится в рабочей стадии».

«Вопросы использования цифровых валют и цифровых финансовых активов в расчетах по экспортно-импортным операциям рассматриваются как Россией, так и Ираном»,— сказал господин Дедов «РИА Новости». Он назвал вопрос расчетов в цифровых валютах непростым, так как он требует экспертной проработки.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков после визита парламентариев в Иран рассказал об изучении Москвой вопроса выпуска стейблкоинов, обеспеченных золотом аффинажных заводов. По его мнению, эти активы можно использовать для расчетов с другими странами, например, с Ираном. Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников в середине января рассказывал «Ведомостям», что Центробанк Ирана обсуждает с Россией возможность создания токена Персидского региона для замены доллара, рубля и иранского риала во взаиморасчетах.

Леонид Уварчев