Осужденному за нанесение побоев командиру мобилизованному ужесточили приговор

Второй западный окружной военный суд ужесточил наказание мобилизованному Александру Лешкову, обвиненному в нанесении побоев командиру во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК РФ). По решению суда мобилизованный проведет в колонии строгого режима не пять с половиной, а семь лет. Об этом сообщает «РИА Новости» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лешков (слева)

Фото: Кадр из видеоролика очевидца Александр Лешков (слева)

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

Прокурор счел прежний приговор слишком мягким. Он просил ужесточить срок наказания до десяти лет лишения свободы, поскольку Александр Лешков распространил видеозапись разговора с командиром в интернете. По мнению обвинения, это ставит под сомнение раскаяние подсудимого.

Адвокат Максим Верещагин обратил внимание, что это первый приговор по этой статье в период частичной мобилизации, а также просил суд учесть смягчающие обстоятельства — малолетнего ребенка, раскаяние и извинения.

На заседании Александр Лешков снова извинился перед командиром. Он объяснил свой поступок эмоциональным срывом. По его словам, он находился «в непривычных для себя специфических условиях военной мобилизации, служить пришел добровольно, плохо контролировал себя в этот момент, но ничего плохого не хотел сделать». Александр Лешков признал вину частично: он подтвердил, что толкнул подполковника, но указал, что дым от электронной сигареты попал ему в лицо случайно.

Ссора Александра Лешкова с командиром произошла во время строевого смотра на территории парка «Патриот». Видео инцидента опубликовали «Осторожно, новости». На видео Александр Лешков в разговоре с подполковником говорит, что мобилизованных не обеспечивают обмундированием и плохо готовят к военной службе. Во время разговора он толкнул командира в грудь, а затем выпустил ему дым от сигареты в лицо.

Суд установил, что своими действиями мобилизованный «унизил честь и достоинство потерпевшего и причинил моральные страдания».

Александра Лешкова арестовали 16 ноября 2022 года. Предыдущий приговор был вынесен 11 января.

Почему военная прокуратура и защита не согласились с решением по делу об инциденте на полигоне — читайте в публикации «Ъ» «Приговор солдату не понравился всем».

Анастасия Ларина