Приговор солдату не понравился всем

Приговор, вынесенный Одинцовским гарнизонным военным судом 40-летнему мастеру спорта по хоккею Александру Лешкову, который, будучи мобилизованным, в ноябре прошлого года на полигоне «Патриот» ударил подполковника Дениса Мазанова, не устроил ни одну из сторон по делу: и прокуратура, и защита его обжалуют. Гособвинение, просившее в прениях десять лет колонии строгого режима, посчитало решение военного суда излишне мягким, а адвокат осужденного, признавшего вину во время следствия, напротив, называет приговор — 5,5 года — неоправданно жестким и не соответствующим обстоятельствам дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лешков (слева)

Фото: Кадр из видеоролика очевидца Александр Лешков (слева)

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

Для рассмотрения получившего большой резонанс уголовного дела Александра Лешкова одинцовскому военному суду в минувшем декабре понадобилось всего пять заседаний, которые уместились в две недели. Столь быстрому процессу в первую очередь способствовала позиция самого подсудимого, чьи действия, напомним, были квалифицированы следствием как насильственные действия военнослужащего, совершенные в отношения начальника в период мобилизации или военного положения (ч. 3 ст. 334 УК РФ). При этом, по данным “Ъ”, первоначально господину Лешкову вменялось также и оскорбление офицера, но затем это обвинение было снято следователями военно-следственного управления СКР по Москве, которые завершали это расследование. Однако и инкриминируемая господину Лешкову статья предусматривает в виде наказания до 15 лет колонии.

Подсудимый вину признал. Но несмотря на это, в прениях сторон гособвинитель просил суд приговорить подсудимого к десяти годам колонии строгого режима. Причем, как следовало из речи представителя прокуратуры, такой срок необходим для назидания и предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем.

Защита обвиняемого, в свою очередь, обращая внимание суда на признание вины своим доверителем и его положительные характеристики, просила ограничиться условным сроком. По мнению адвокатов, подзащитный, который ранее в армии не служил, неправильно выбрал форму доведения претензий, связанных со службой, во время разговора с вышестоящим офицером. В итоге военный суд приговорил Александра Лешкова к 5,5 года колонии строгого режима.

Судебным решением, как и следовало ожидать, остались недовольны обе стороны. Военная прокуратура опротестовала его как слишком мягкое, а защита обжаловала как неоправданно жесткое и несправедливое.

Напомним, что события, которые легли в основу этого дела, произошли днем 13 ноября 2022 на полигоне «Патриот». В этот день в числе других мобилизованных проходил боевое слаживание житель Подмосковья Александр Лешков. За несколько недель до этого он, практически сразу после объявления частичной мобилизации, добровольно пришел в военкомат, хотя до этого в армии не служил и, как сообщил “Ъ” его адвокат Александр Александровский, не был бы призван из-за наличия хронических заболеваний. При этом адвокат подтвердил, что его клиент имеет звание мастера спорта по хоккею.

Во время спонтанно возникшего разговора рядовой Лешков высказал претензии подполковнику Денису Мазанову, подошедшему к группе мобилизованных. В основном они касались экипировки солдат, а также недостаточности времени, уделяемого, по мнению рядового, стрельбам и другим элементам боевой подготовки. В конце концов господин Лешков сначала оскорбил офицера, а затем, выдохнув ему в лицо дым от сигареты, толкнул в грудь. Все эти действия, как и сам диалог, были записаны на видео сослуживцами обвиняемого и появились затем в интернете. Ролик вызвал большой резонанс, а инцидентом на полигоне заинтересовались военные следователи.

Как рассказал “Ъ” защитник господина Лешкова, до объявления частичной мобилизации его клиент занимался небольшим строительным бизнесом, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. А желание его доверителя участвовать в СВО, по словам господина Александровского, было вызвано не только его патриотической позицией, но и гибелью на Украине близкого друга. Эти и другие обстоятельства, надеется адвокат, должны привести к отмене приговора, вынесенного его клиенту.

Впрочем, пока дата рассмотрения жалоб сторон даже не назначена: материалы резонансного дела пока не поступили во 2-й Западный окружной военный суд, где их должна рассмотреть апелляционная инстанция.

Владислав Трифонов