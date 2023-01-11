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Коммерсантъ FM
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Толкнувший командира мобилизованный приговорен к 5,5 года строгого режима

Решением Одинцовского гарнизонного военного суда мобилизованный Александр Лешков признан виновным в нанесении побоев командиру во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 3 ст. 334 УК РФ) и приговорен к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Приговор был обжалован и в законную силу пока не вступил, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Александр Лешков (слева)

Александр Лешков (слева)

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

Александр Лешков (слева)

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

Александра Лешкова арестовали 16 ноября. Из постановления о возбуждении уголовного дела следует, что господин Лешков в оскорбительной форме с использованием нецензурных слов высказал недовольство вопросами организации службы, обеспечением снаряжением и огневой подготовкой мобилизованных.

Инцидент произошел при проведении строевого смотра на территории парка «Патриот». Господин Лешков выпустил подполковнику дым от сигареты в лицо. Командир отстранил его рукой, после чего мобилизованный толкнул командира в грудь. Telegram-канал «Осторожно, новости» публиковал видео перепалки между мобилизованными и командиром. На нем мобилизованные заявляли, что вместо боевой подготовке их учат ходить строем.

Милена Костерева

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