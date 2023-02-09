Добыча сбывается

По информации “Ъ”, несмотря на эмбарго ЕС на российскую нефть и нефтепродукты, российская нефтяная отрасль продолжает увеличивать добычу. Так, за первую неделю февраля нефтекомпании нарастили производство почти на 1% относительно среднего уровня января. При этом производство оказалось на 1% ниже уровня февраля 2022 года. Рост добычи объясняется тем, что нефтекомпании в условиях санкций предпочитают наращивать экспорт, предоставляя большие дисконты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Нефтекомпании за первую неделю февраля увеличили добычу сырья в России на 0,7%, до 1,491 млн тонн в сутки (относительно среднего уровня января). Таким образом, спустя чуть менее года после введения санкций за начало боевых действий на Украине российские нефтекомпании лишь приблизились к досанкционному уровню производства. Так, в феврале прошлого года нефтекомпании добывали в среднем 1,508 млн тонн в сутки.

Наиболее стремительный рост добычи наблюдается на «Сахалине-1», который к июню, по оценкам одного из акционеров проекта индийской ONGC, должен увеличить добычу до 200 тыс. баррелей в сутки с примерно 163 тыс. баррелей в сутки в феврале (рост более 20%). «Роснефть» еще не вышла на плановые объемы, «но мы поднимаем добычу», заявлял на этой неделе глава нефтекомпании Игорь Сечин.

Прошлой весной российские нефтекомпании вынуждены были снижать добычу на фоне западных санкций, которые привели к отказу европейских покупателей от морских партий нефти. В мае ЕС ввел блокирующие санкции против «Роснефти» и «Газпром нефти». Однако постепенно нефтекомпании перенаправили европейские объемы в азиатские страны, в основном в Индию. Сейчас РФ продолжает наращивать добычу вопреки вступившему в силу 5 декабря прошлого года эмбарго Евросоюза на российскую нефть. При этом с 1 февраля российские власти запретили компаниям отправлять нефть на экспорт при наличии в контрактах условия о потолке цен на нефть, который установлен одновременно с эмбарго на уровне $60 за баррель. Впрочем, цена основного российского сорта нефти Urals в январе снизилась в 1,7 раза относительно того же месяца прошлого года, до $49,5 за баррель. Это привело к тому, что власти стали обсуждать изменение методики расчета цен на нефть для налогообложения (см. “Ъ” от 3 февраля).

Западные страны с 5 февраля стали применять потолок цен на нефтепродукты из РФ, установив его на уровне в $100 за баррель (для бензина и дизтоплива) и $45 за баррель (для мазута). Одновременно ЕС, крупнейший покупатель российских нефтепродуктов, ввел на них эмбарго, как прежде на нефть. Но пока значительного влияния этой меры на нефтепереработку в России не заметно. «Что касается эмбарго на нефтепродукты и потолка цен, которые были введены, на февраль месяц объемы размещены. Мы, безусловно, будем смотреть, как будет ситуация развиваться с марта месяца в этой части»,— отмечал вице-премьер РФ Александр Новак 8 февраля.

Устойчивость российской нефтедобычи связана с высокими дисконтами, которые позволяют сохранить высокие физические объемы экспорта, считает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов: морской экспорт остается на максимальных за последние полгода уровнях, компенсируя снижение поставок по нефтепроводу «Дружба». «При этом НПЗ также, по-видимому, сохраняют переработку на высоком уровне благодаря стабильному спросу на внутреннем рынке и перенаправлению поставок нефтепродуктов на Ближний Восток и в Азию»,— признает эксперт. Впрочем, в ближайшие месяцы РФ может столкнуться со сценарием, при котором объемы переработки сократятся. При этом дизельные НПЗ могут как минимум сохранить нынешний объем выпуска топлива, поскольку существующий сейчас крэк-спред (разница между ценой нефти и корзиной полученных нефтепродуктов) позволяет достаточно хорошо себя чувствовать многим экспортным НПЗ, полагает господин Кондратьев. По его оценке, ключевым риском остается логистика и поиск новых партнеров на локальных рынках, однако, вероятно, в феврале—марте 2023 года снижение выпуска НПЗ будет меньше, чем ожидалось ранее, и не превысит 0,1–0,15 млн баррелей в сутки.

Дмитрий Козлов