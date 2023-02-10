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Коммерсантъ FM
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Британская экономика избежала рецессии

Сегодня британское Управление национальной статистики (ONS) опубликовало данные о динамике ВВП в четвертом квартале и за весь 2022 год. Сообщается, что в последнем квартале года ВВП показал нулевую динамику, тогда как в третьем квартале сократился на 0,2%. Таким образом, британская экономика смогла избежать рецессии, признаком которой является сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. По итогам же всего 2022 года британский ВВП показал рост на 4%, годом ранее рост составил 7,6%.

Анализируя данные четвертого квартала, эксперты обратили внимание, что в декабре ВВП показал заметное снижение — на 0,5%. Это связывают с волной забастовок, охвативших Великобританию перед Новым годом. В середине декабря самую масштабную забастовку за последние 70 лет в стране провели сотрудники медицинских учреждений, а в конце декабря — транспортники. Основным требованием бастующих стало повышение зарплаты на фоне рекордной инфляции и роста потребительских цен. «Забастовки оказали непосредственный эффект на экономическую активность в своих отраслях. Но мы не можем говорить о том, что этот эффект изолирован от других отраслей экономики и всей экономики в целом»,— говорится в сообщении ONS.

О росте налогов в Британии читайте в публикации «Ъ» «Все, способные платить налоги».

Евгений Хвостик

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