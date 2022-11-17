Все, способные платить налоги

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант в четверг представил новый фискальный план страны, предполагающий увеличение налоговой нагрузки и сокращение расходов суммарно на £55 млрд. Налоговая часть плана содержит корректировки вычетов для подоходного налога, а также снижение порога для его максимальной ставки в 45% и увеличение нагрузки на энергетические компании. Корректировка коснулась и размера субсидий на оплату коммунальных счетов. Более жесткая фискальная дисциплина должна ослабить давление на Банк Англии, повышающий ставку для борьбы с инфляцией, по итогам октября она достигла рекордных 11,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Великобритании Джереми Хант

Фото: Reuters Министр финансов Великобритании Джереми Хант

Фото: Reuters

Министр финансов Великобритании Джереми Хант в четверг представил новый фискальный план страны — он предусматривает бюджетную экономию в размере £55 млрд за счет сокращения налоговых льгот и увеличения налоговой нагрузки на энергетические компании, при этом на индексацию пособий и компенсацию части расходов на коммунальные счета правительство страны направит £26 млрд.

Экономия должна стабилизировать бюджет и вернуть доверие к британскому долгу после неудачной попытки экс-премьер-министра Лиз Трасс утвердить план по снижению налогов («план роста») в дополнение к мерам по ограничению цен на энергию: его представление вызвало резкий рост требуемой доходности по гособлигациям страны и ослабление фунта стерлингов из-за ожиданий неконтролируемого увеличения объемов заимствований для покрытия дефицита, ситуация потребовала вмешательства Банка Англии, который объявил о проведении временного выкупа госбумаг.

Теперь же в Минфине страны объявили о заморозке вычетов по подоходному налогу до 2028 года, при этом самая высокая ставка налога — 45% — будет применяться к доходам свыше £125,14 тыс. вместо прежних £150 тыс.

«Даже в таком случае у нас сохранится самая щедрая система льгот по этому налогу среди стран "семерки"»,— заверил Джереми Хант, выступая в парламенте.

Лиз Трасс, напротив, планировала отменить верхнюю планку налога. Изменится и порог вычета для дивидендных доходов — он будет снижен с £2 тыс. до £1 тыс. в следующем году и до £500 в 2024-м, по налогу на прирост капитала необлагаемая база будет снижена с £12,3 тыс. до £6 тыс. в следующем году и до £3 тыс. в апреле 2024 года. Помимо этого, с января следующего года до марта 2028 года будет действовать повышенный налог на сверхдоходы энергетических компаний: для нефтяных и газовых компаний ставка вырастет с 25% до 35%, для генерирующих — будет введен дополнительный налог по ставке 45%. Предполагается, что эта мера принесет бюджету £14 млрд.

Необходимость пересмотра бюджета возникла на фоне резкого ускорения инфляции и увеличения расходов на субсидирование оплаты счетов за коммунальные услуги. Текущая схема (energy price guarantee) предусматривает, что домохозяйства будут платить за нее не более £2,5 тыс. в этом году и не более £3 тыс.— в следующем (ранее первая планка распространялась и на 2023 год), для среднего домохозяйства это будет означать сокращение счетов на газ и электричество в этом году примерно на £1 тыс., в следующем — на £500.

Более жесткая фискальная дисциплина необходима и для снижения инфляционного давления: рост потребительских цен по итогам октября достиг пика 11,1% — это максимум с 1981 года.

При этом в новом кабинете ожидают, что в следующем году ВВП сократится на 1,4%, но вернется к росту — на 1,3% — в 2024 году. Напомним, по итогам третьего квартала британская экономика уже сократилась на 0,2%, центробанк при этом уже повысил ставку до 3% и также ожидает, что на фоне ужесточения политики и высоких цен на энергию рецессия продлится в следующем году и в первой половине 2024 года. Снижение расходов бюджета снизит нагрузку на регулятор и позволит замедлить темпы повышения ставки, ожидают в ING Bank.

Татьяна Едовина