Байден пока не принял решения о переизбрании на пост президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден в настоящее время не готов принять решение об участии в выборах, которые пройдут осенью 2024 года. Об этом 46-й президент США заявил в интервью для Telemundo. Аналогичное заявление господин Байден сделал вчера, 9 февраля, телеканалу PBS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Джо Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Журналист Хулио Вакеиро отметил, что ранее господин Байден заявлял о намерении переизбраться на пост главы США, однако окончательное решение об участии в выборах он до сих пор не обнародовал. «Я просто не готов сделать это»,— сказал Джо Байден. Господин Вакеиро уточнил, нет ли у действующего президента США скрытого мотива, который мешал бы ему сделать объявление. «Нет»,— ответил тот.

«Может быть, знаете, я буду участвовать и буду разбит, или, если я буду участвовать, я выиграю. Я имею в виду, что я не руководствуюсь этим. Я не основываюсь на этом, когда принимаю решение»,— добавил господин Байден.

Джо Байден также отметил, что не видит особой разницы на предстоящих президентских выборах в США между двумя возможными кандидатами от Республиканской партии — бывшим президентом страны Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном Де Сантисом.

«Понятия не имею... Они действуют одинаковым образом, у них похожий способ работы. Но я, честно, не знаю. Никогда не принимал решения выдвигаться на выборах или нет на основании того, кто будет оппонентом»,— заявил он.

Джо Байден занял пост президента США 20 января 2021-го. По данным Reuters, в 2022 году политику господина Байдена поддерживало в среднем 40% американцев. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Намерение участвовать в выборах уже подтвердил 45-й президент США Дональд Трамп.

Подробнее о президентской кампании Дональда Трампа — в публикации «Ъ».

Милена Костерева