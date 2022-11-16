Дональд Трамп перепрошился к выборам

Несмотря на обвинения, которые обрушили на Дональда Трампа сторонники за неоправдавшиеся ожидания от промежуточных выборов, экс-президент США все-таки объявил о запуске президентской кампании-2024. При этом какие-то выводы из произошедшего политик сделал и аргументы критиков услышал, что крайне для него необычно. Дональд Трамп смягчил риторику, не глумился над оппонентами и не обвинял ни в чем прессу. «Элегантный» Трамп 2.0 больше не походил на политика-хулигана, а напоминал манерами икону республиканцев Рональда Рейгана. При этом будущее экс-президента пока неочевидно: согласно опросам, губернатор Флориды Рон Десантис наступает ему на пятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп объявил, что в 2024 году он снова будет баллотироваться в президенты

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Дональд Трамп объявил, что в 2024 году он снова будет баллотироваться в президенты

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Ни неожиданно слабое выступление на промежуточных выборах Республиканской партии (и особенно кандидатов, лично поддержанных Дональдом Трампом), ни волна критики, обрушившаяся на экс-президента со стороны его недавних фанатов, ни советы помощников хотя бы повременить с обнародованием своих планов не заставили бывшего главу Белого дома отказаться от анонсированного им «большого объявления».

Когда во вторник, 15 ноября, стало известно, что республиканцы завоевывают 217 мест в Палате представителей и находятся в шаге от получения большинства, господин Трамп намекнул в своей социальной сети Truth, что настроен весьма решительно.

«Надеюсь, сегодня окажется одним из самых важных дней в истории нашей страны!» — написал политик.

О его желании выдвинуть кандидатуру в президенты было известно давно. Тем не менее и до промежуточных выборов в Республиканской партии было достаточно тех, кто не хотел бы полноценного возвращения господина Трампа в игру, а уж после голосования 8 ноября их ряды существенно пополнились. Многие из противников 45-го президента, а затем и его бывших сторонников сразу же попытались вознести на консервативный пьедестал триумфально переизбравшегося на второй срок губернатора Флориды Рона Десантиса, и до этого фигурировавшего в списке потенциальных кандидатов в президенты от республиканцев под вторым номером.

Отчасти это дало свои плоды. Так, по данным опросов от организации Club for Growth (.pdf), господин Десантис сейчас обходит старшего товарища в предпочтениях консерваторов в Айове и Нью-Гемпшире, где в начале 2024 года пройдут первые праймериз. В Айове губернатора Флориды готовы поддержать 48%, Дональда Трампа — 37%, в Нью-Гемпшире за господина Десантиса — 52%, за экс-президента — 37%. И это не говоря уже о Флориде, где 44-летний глава штата опережает своего возможного 76-летнего соперника с 56% против 30%.

Впрочем, в общенациональных исследованиях Дональд Трамп по-прежнему остается номером один для республиканцев. По данным Politico-Morning Consult (.pdf), на праймериз его готовы поддержать 47% избирателей, что всего на 1% меньше, чем месяц назад.

Зато Рон Десантис по сравнению с предыдущим опросом, хотя и остался на втором месте, набрал 33% — на 7% больше.

Вполне вероятно, что сохранение лидерства стало лишним аргументом для Дональда Трампа не отказываться от планов стать вторым президентом в истории США после демократа Гровера Кливленда, покинувшим Белый дом и через четыре года вновь им завладевшим. Впрочем, были у него и другие основания для столь уверенных шагов. 15 ноября стало известно, что республиканцы согласовали на должность спикера Палаты представителей кандидатуру Кевина Маккарти, который не раз заявлял о своей лояльности к господину Трампу. А вот над лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом, с Дональдом Трампом давно повздорившим, наоборот, сгустились тучи. За его место планирует побороться сенатор Рик Скотт, который таким образом хочет «осчастливить Трампа», уверен CNN.

Триумфальное по его задумке возвращение Дональда Трампа оказалось немного смазано нерасторопностью местных СМИ, объявляющих победителей гонок в Палате представителей. CNN, Bloomberg, The New York Times и даже консервативный Fox News не торопились объявлять о победе республиканцев. После выступления Дональда Трампа, который, кстати, возвестил о взятии Палаты представителей, результаты на табло все равно оставались прежними — 209 у демократов и 217 у республиканцев, девять гонок — пока без победителя.

Единственным ресурсом, который проявил смелость и первым заявил о переходе контроля над палатой, стал крайне правый NewsMax, на который, по всей видимости, и опирался Дональд Трамп. Он утверждал, что Кевин Кили — республиканец, которого экс-президент поддержал,— опередил своего конкурента в Калифорнии, хотя на тот момент было подсчитано 57% голосов.

Конечно, далеко не все республиканцы отвернулись от Дональда Трампа. Некоторые (как, например, горячая сторонница экс-президента конгрессвумен Марджори Тейлор Грин), и вовсе не дожидаясь его «большого объявления», заверили о поддержке кандидатуры политика в 2024 году. Кстати, именно госпожа Тейлор Грин чаще всего вносила предложения в Палате представителей об импичменте Джо Байдену, и, видимо, продолжит это делать уже в качестве представительницы большинства в нижней палате.

Когда Дональд Трамп, внешне заметно помолодевший и уверенный, взошел на подиум в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, у его сторонников не осталось никаких сомнений: «тот самый день» настал. При этом не заметить изменений в его манере речи было невозможно.

Кажется, над имиджем политика поработали все вашингтонские стратеги: перед сторонниками предстал не знакомый всем рубаха-парень с дворовым английским, а Дональд Трамп версии 2.0, больше походивший на икону стиля американских консерваторов Рональда Рейгана.

Дональд Трамп шутил в тот вечер в меру и лишь по поводу Джо Байдена, путающего страны и штаты. Он не обидел ни одного своего потенциального конкурента и даже восхитился успехами во Флориде, правда, произнести имя возможного соперника и некогда протеже Рона Десантиса так и не решился. К слову, незадолго до речи Дональда Трампа господин Десантис выступил перед своими сторонниками и получил «теплый прием», но об экс-президенте губернатор тоже не проронил ни слова.

Господин Трамп не только не шутил над конкурентами, но, что уж совсем было не в его духе, ни разу не обрушился с критикой ни на одно американское СМИ. «Это ночь элегантности, элегантное место для прессы, и я не собираюсь использовать термин "фейк-ньюз". Так что мы будем держаться очень элегантно»,— будто радовался собственному перерождению он.

Речь Дональда Трампа во вторник затянулась более чем на один час и расставила приоритеты его предвыборной кампании. Большой блок он посвятил критике внешней политики нынешней администрации, из-за которой «США были опозорены, унижены и ослаблены».

Он раскритиковал вывод войск из Афганистана — «возможно, самый позорный момент в истории страны», а также просчеты на Украине. По мнению политика, этот конфликт никогда бы не случился, будь он президентом. Джо Байдена экс-президент обвинил в неспособности правильно расставлять приоритеты: он беспокоится о глобальном потеплении «через 300 лет» и при этом ставит американцев «на грань ядерной войны». Со своей стороны, господин Трамп обещал вновь наладить контакты со странами-конкурентами и «заставить (их.— “Ъ”) уважать США».

Обрушился экс-президент и на то, как администрация справляется с «худшей за десятилетия» ситуацией на южной границе, с самой высокой инфляцией за последние полвека, рекордными ценами на бензин, что приводит семьи американцев в «безвыходное состояние». По его словам, граждане США полностью еще не ощутили кризис, последствия будут видны к 2024 году. «К сожалению, будет намного хуже, и они гораздо яснее увидят, что произошло и что происходит с нашей страной»,— предсказал экс-президент, выразив уверенность, что именно поэтому выиграть выборы-2024 будет гораздо проще.

Он также не согласился с обвинениями в свой адрес за провалы на промежуточных выборах. Цифры, по словам Дональда Трампа, говорят обратное: 232 поддержанных им кандидата на всех уровнях, включая региональные, победили и только 22 — проиграли. Он выразил сожаление, что в таком ключе о выборах никто не рассказывает, и заверил, что будет бороться за США «как никто другой».

Еще одна неожиданная метаморфоза, приключившаяся с господином Трампом, была в том, что он пообещал объединить всех американцев, независимо от их расовой, национальной и партийной принадлежности.

«Вместе мы будем бороться с коррумпированными людьми... Наша страна в тяжелом состоянии. У нас серьезные проблемы. Это недопустимая политика... Какова задача этого великого движения? Воплощение мужества, уверенности и духа американского народа! — взывал с трибуны Дональд Трамп.— Это не будет моей кампанией. Это будет нашей общей кампанией, чтобы сделать Америку снова уважаемой, процветающей, сильной и великой».

Джо Байден тем временем с аргументами Дональда Трампа не согласился и даже опубликовал в Twitter ролик с аннотацией: «Дональд Трамп проиграл Америку». А за несколько часов до этого господин Байден поделился другим видеороликом, назвав его «Разница между словами и делами». Все это может говорить о том, что старт президентской кампании-2024 в США уже де-факто дан.

Екатерина Мур, Вашингтон; Алексей Забродин