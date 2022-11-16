Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дональд Трамп перепрошился к выборам

Экс-президент запустил президентскую кампанию-2024 и предстал в новом свете

Несмотря на обвинения, которые обрушили на Дональда Трампа сторонники за неоправдавшиеся ожидания от промежуточных выборов, экс-президент США все-таки объявил о запуске президентской кампании-2024. При этом какие-то выводы из произошедшего политик сделал и аргументы критиков услышал, что крайне для него необычно. Дональд Трамп смягчил риторику, не глумился над оппонентами и не обвинял ни в чем прессу. «Элегантный» Трамп 2.0 больше не походил на политика-хулигана, а напоминал манерами икону республиканцев Рональда Рейгана. При этом будущее экс-президента пока неочевидно: согласно опросам, губернатор Флориды Рон Десантис наступает ему на пятки.

Дональд Трамп объявил, что в 2024 году он снова будет баллотироваться в президенты

Дональд Трамп объявил, что в 2024 году он снова будет баллотироваться в президенты

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Дональд Трамп объявил, что в 2024 году он снова будет баллотироваться в президенты

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Ни неожиданно слабое выступление на промежуточных выборах Республиканской партии (и особенно кандидатов, лично поддержанных Дональдом Трампом), ни волна критики, обрушившаяся на экс-президента со стороны его недавних фанатов, ни советы помощников хотя бы повременить с обнародованием своих планов не заставили бывшего главу Белого дома отказаться от анонсированного им «большого объявления».

Когда во вторник, 15 ноября, стало известно, что республиканцы завоевывают 217 мест в Палате представителей и находятся в шаге от получения большинства, господин Трамп намекнул в своей социальной сети Truth, что настроен весьма решительно.

«Надеюсь, сегодня окажется одним из самых важных дней в истории нашей страны!» — написал политик.

О его желании выдвинуть кандидатуру в президенты было известно давно. Тем не менее и до промежуточных выборов в Республиканской партии было достаточно тех, кто не хотел бы полноценного возвращения господина Трампа в игру, а уж после голосования 8 ноября их ряды существенно пополнились. Многие из противников 45-го президента, а затем и его бывших сторонников сразу же попытались вознести на консервативный пьедестал триумфально переизбравшегося на второй срок губернатора Флориды Рона Десантиса, и до этого фигурировавшего в списке потенциальных кандидатов в президенты от республиканцев под вторым номером.

Отчасти это дало свои плоды. Так, по данным опросов от организации Club for Growth (.pdf), господин Десантис сейчас обходит старшего товарища в предпочтениях консерваторов в Айове и Нью-Гемпшире, где в начале 2024 года пройдут первые праймериз. В Айове губернатора Флориды готовы поддержать 48%, Дональда Трампа — 37%, в Нью-Гемпшире за господина Десантиса — 52%, за экс-президента — 37%. И это не говоря уже о Флориде, где 44-летний глава штата опережает своего возможного 76-летнего соперника с 56% против 30%.

Впрочем, в общенациональных исследованиях Дональд Трамп по-прежнему остается номером один для республиканцев. По данным Politico-Morning Consult (.pdf), на праймериз его готовы поддержать 47% избирателей, что всего на 1% меньше, чем месяц назад.

Зато Рон Десантис по сравнению с предыдущим опросом, хотя и остался на втором месте, набрал 33% — на 7% больше.

Вполне вероятно, что сохранение лидерства стало лишним аргументом для Дональда Трампа не отказываться от планов стать вторым президентом в истории США после демократа Гровера Кливленда, покинувшим Белый дом и через четыре года вновь им завладевшим. Впрочем, были у него и другие основания для столь уверенных шагов. 15 ноября стало известно, что республиканцы согласовали на должность спикера Палаты представителей кандидатуру Кевина Маккарти, который не раз заявлял о своей лояльности к господину Трампу. А вот над лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом, с Дональдом Трампом давно повздорившим, наоборот, сгустились тучи. За его место планирует побороться сенатор Рик Скотт, который таким образом хочет «осчастливить Трампа», уверен CNN.

Поражение республиканцев в Сенате поставило под сомнение лидерство Дональда Трампа

Триумфальное по его задумке возвращение Дональда Трампа оказалось немного смазано нерасторопностью местных СМИ, объявляющих победителей гонок в Палате представителей. CNN, Bloomberg, The New York Times и даже консервативный Fox News не торопились объявлять о победе республиканцев. После выступления Дональда Трампа, который, кстати, возвестил о взятии Палаты представителей, результаты на табло все равно оставались прежними — 209 у демократов и 217 у республиканцев, девять гонок — пока без победителя.

Единственным ресурсом, который проявил смелость и первым заявил о переходе контроля над палатой, стал крайне правый NewsMax, на который, по всей видимости, и опирался Дональд Трамп. Он утверждал, что Кевин Кили — республиканец, которого экс-президент поддержал,— опередил своего конкурента в Калифорнии, хотя на тот момент было подсчитано 57% голосов.

Конечно, далеко не все республиканцы отвернулись от Дональда Трампа. Некоторые (как, например, горячая сторонница экс-президента конгрессвумен Марджори Тейлор Грин), и вовсе не дожидаясь его «большого объявления», заверили о поддержке кандидатуры политика в 2024 году. Кстати, именно госпожа Тейлор Грин чаще всего вносила предложения в Палате представителей об импичменте Джо Байдену, и, видимо, продолжит это делать уже в качестве представительницы большинства в нижней палате.

Когда Дональд Трамп, внешне заметно помолодевший и уверенный, взошел на подиум в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, у его сторонников не осталось никаких сомнений: «тот самый день» настал. При этом не заметить изменений в его манере речи было невозможно.

Кажется, над имиджем политика поработали все вашингтонские стратеги: перед сторонниками предстал не знакомый всем рубаха-парень с дворовым английским, а Дональд Трамп версии 2.0, больше походивший на икону стиля американских консерваторов Рональда Рейгана.

Дональд Трамп шутил в тот вечер в меру и лишь по поводу Джо Байдена, путающего страны и штаты. Он не обидел ни одного своего потенциального конкурента и даже восхитился успехами во Флориде, правда, произнести имя возможного соперника и некогда протеже Рона Десантиса так и не решился. К слову, незадолго до речи Дональда Трампа господин Десантис выступил перед своими сторонниками и получил «теплый прием», но об экс-президенте губернатор тоже не проронил ни слова.

Господин Трамп не только не шутил над конкурентами, но, что уж совсем было не в его духе, ни разу не обрушился с критикой ни на одно американское СМИ. «Это ночь элегантности, элегантное место для прессы, и я не собираюсь использовать термин "фейк-ньюз". Так что мы будем держаться очень элегантно»,— будто радовался собственному перерождению он.

Речь Дональда Трампа во вторник затянулась более чем на один час и расставила приоритеты его предвыборной кампании. Большой блок он посвятил критике внешней политики нынешней администрации, из-за которой «США были опозорены, унижены и ослаблены».

Он раскритиковал вывод войск из Афганистана — «возможно, самый позорный момент в истории страны», а также просчеты на Украине. По мнению политика, этот конфликт никогда бы не случился, будь он президентом. Джо Байдена экс-президент обвинил в неспособности правильно расставлять приоритеты: он беспокоится о глобальном потеплении «через 300 лет» и при этом ставит американцев «на грань ядерной войны». Со своей стороны, господин Трамп обещал вновь наладить контакты со странами-конкурентами и «заставить (их.— “Ъ”) уважать США».

Обрушился экс-президент и на то, как администрация справляется с «худшей за десятилетия» ситуацией на южной границе, с самой высокой инфляцией за последние полвека, рекордными ценами на бензин, что приводит семьи американцев в «безвыходное состояние». По его словам, граждане США полностью еще не ощутили кризис, последствия будут видны к 2024 году. «К сожалению, будет намного хуже, и они гораздо яснее увидят, что произошло и что происходит с нашей страной»,— предсказал экс-президент, выразив уверенность, что именно поэтому выиграть выборы-2024 будет гораздо проще.

Он также не согласился с обвинениями в свой адрес за провалы на промежуточных выборах. Цифры, по словам Дональда Трампа, говорят обратное: 232 поддержанных им кандидата на всех уровнях, включая региональные, победили и только 22 — проиграли. Он выразил сожаление, что в таком ключе о выборах никто не рассказывает, и заверил, что будет бороться за США «как никто другой».

Еще одна неожиданная метаморфоза, приключившаяся с господином Трампом, была в том, что он пообещал объединить всех американцев, независимо от их расовой, национальной и партийной принадлежности.

«Вместе мы будем бороться с коррумпированными людьми... Наша страна в тяжелом состоянии. У нас серьезные проблемы. Это недопустимая политика... Какова задача этого великого движения? Воплощение мужества, уверенности и духа американского народа! — взывал с трибуны Дональд Трамп.— Это не будет моей кампанией. Это будет нашей общей кампанией, чтобы сделать Америку снова уважаемой, процветающей, сильной и великой».

Президент США счел результаты выборов едва ли не победой для себя

Джо Байден тем временем с аргументами Дональда Трампа не согласился и даже опубликовал в Twitter ролик с аннотацией: «Дональд Трамп проиграл Америку». А за несколько часов до этого господин Байден поделился другим видеороликом, назвав его «Разница между словами и делами». Все это может говорить о том, что старт президентской кампании-2024 в США уже де-факто дан.

Екатерина Мур, Вашингтон; Алексей Забродин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...