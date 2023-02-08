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Коммерсантъ FM
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Reuters: политику Байдена не поддерживают 65% американцев

Политику президента США Джо Байдена одобряют 41% граждан США. 65% американцев считают, что страна движется в неверном направлении. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на опрос, проведенный совместно с Ipsos.

Как отмечает Reuters, граждане США поддерживают позицию демократической партии по ряду вопросов. Политику демократов по вопросам здравоохранения поддержали 37% респондентов, по вопросам прав женщин — 42%, по вопросам контроля за оборотом оружия — 34%. Еще около половины опрошенных поддерживают позицию демпартии по вопросам экономики и внешней политики США.

Reuters напомнил, что самый низкий рейтинг Джо Байдена был зафиксирован в мае и июне 2022 года. Тогда его политику поддерживали 36% американцев. В среднем, в 2022 году его деятельность одобряли 40% населения США.

Ожидается, что Джо Байден примет участие в выборах президента США в 2024 году. По оценкам СМИ, в ближайшие несколько недель об этом будет объявлено официально.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лучше Байдена не нашлось».

Олеся Павленко

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