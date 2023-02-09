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Коммерсантъ FM
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Байден пока окончательно не принял решение об участии в выборах президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году. Однако, по его словам, окончательное решение об этом пока не принято.

«Я намерен это делать, я думаю, но я пока твердо не принял это решение»,— сказал господин Байден в интервью телеканалу PBS. По его мнению, возраст и состояние здоровья для него не помеха.

По оценкам американских СМИ, Джо Байден официально объявит о выдвижении на выборах в 2024 году в ближайшее время. По данным Reuters, в 2022 году политику господина Байдена поддерживало в среднем 40% американцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лучше Байдена не нашлось».

Олеся Павленко

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