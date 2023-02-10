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Коммерсантъ FM
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По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных ресурса по оповещению населения. Как уточняет агентство УНИАН, причиной объявленной тревоги мог стать взлет самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У с аэропорта в Мачулищах (Белоруссия).

По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, в воздух запущен стратегический бомбардировщик Ту-95, на борту которого, утверждает он, могут находиться крылатые ракеты. Господин Попко предупредил об угрозе ракетного удара по территории Украины.

О пусках ракет по Украине уже сообщили власти Одесской и Днепропетровской областей. В Киевской области в связи с угрозой ракетного удара отменили решение не отключать свет.

По информации Госпогранслужбы Украины, за 2022 год в стране объявляли воздушную тревогу 14 870 раз. Последний раз в текущем году воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли 4 февраля.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

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