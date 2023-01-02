В Госпогранслужбе Украины рассказали о количестве воздушных тревог в 2022 году

За 2022 год на Украине объявляли воздушную тревогу 14 870 раз, сообщила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале. По их подсчетам, чаще всего воздушная тревога звучала на востоке страны.

В среднем за одни сутки воздушную тревогу на Украине объявляли 47 раз. Больше всего раз воздушная тревога звучала в день независимости Украины 24 августа — в тот день ее объявляли 189 раз.

На первом месте по числу объявленных воздушных тревог находится восток Украины, на втором — Центральная Украина, на третьем — Западная Украина. Чаще всего тревога звучала в Харьковской (1558 раз), Донецкой (1294) и Запорожской областях (1235).

Олеся Павленко