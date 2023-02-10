Суд продлил еще на три месяца срок ареста бывшему прокурору Новосибирской области по делу о взятке

Новосибирский облсуд сегодня по ходатайству следствия продлил до середины мая срок заключения под стражей бывшего прокурора области Владимира Фалилеева, находящемуся с февраля 2022 года в СИЗО по делу о взятке в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили источники, знакомые с ходом следствия.

Как писал «Ъ-Сибирь», Владимир Фалилеев, который возглавлял прокуратуру региона в 2015-2018 годах, задержали в середине февраля 2022 года и водворили в СИЗО. В последующем суд неоднократно продлевал ему срок ареста. Всякий раз защита обжаловала решение, настаивая на смягчении меры пресечения, но безуспешно. Основным доводом защиты было состояние здоровья бывшего прокурора. В центральном аппарате Следственного комитета России уголовное дело не комментируют.

Напомним, под следствием находится бывший первый заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, которая также обвиняется во взяточничестве. Недавно ее под конвоем доставили из СИЗО Москвы в следственный изолятор Новосибирска.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе Центральном райсуде начался процесс над бывшим заместителем прокурора области Андреем Турбиным. Следствие считает, что в 2017 году за взятку 3 млн руб. заместитель прокурора обязался помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью УК РФ, информировать о ходе и результатах расследования уголовного дела и вынести необходимое процессуальное решение.

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Илья Николаев