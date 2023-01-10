Экс-прокурор пришел в сознание

В Новосибирске начался суд над бывшим заместителем прокурора Новосибирской области Андреем Турбиным. Господин Турбин, удостоенный за 36-летнюю прокурорскую карьеру множества ведомственных наград, обвиняется в коррупции. Следствие считает, что в 2017 году за взятку 3 млн руб. заместитель прокурора обязался помочь с переквалификацией обвинения на менее тяжкую статью УК РФ, информировать о ходе и результатах расследования уголовного дела и вынести необходимое процессуальное решение. В суде бывший прокурор полностью признал вину.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суде Андрей Турбин полностью признал вину

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В суде Андрей Турбин полностью признал вину

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В понедельник, 9 января, в Центральном райсуде Новосибирска начали рассматривать уголовное дело бывшего заместителя прокурора области 62-летнего Андрея Турбина.

События, в которых предстоит разобраться суду, произошли еще в 2017 году. Тогда, по версии следствия, местный бизнесмен Михаил Колмогоров решил через посредников установить контакт с заместителем прокурора Новосибирской области Андреем Турбиным, который занимал этот пост с 2002 года и курировал в ведомстве уголовно-судебное и оперативно-разыскное направления. Предприниматель хотел помочь своему приятелю, который обвинялся в разбое и мог провести за решеткой от семи до 12 лет. Дело о разбое вели сотрудники Кировского райотдела полиции, ход расследования находился на контроле районной прокуратуры.

От заместителя прокурора якобы требовалось предоставлять информацию о следственных действиях, вынести необходимое процессуальное решение и оказать помощь в переквалификации обвинения на менее тяжкую статью УК о само­управстве, максимальное наказание по которой — пять лет заключения.

Все общение коммерсанта с высокопоставленным прокурором, по версии следствия, проходило через двоих переговорщиков — бывшего члена совета директоров АО «Завод „Экран“» (входит в структуру «РАТМ Холдинга») Олега Ярового, имевшего обширные связи в правоохранительных органах региона, и его знакомого Сергея Белоуса. Размер «гонорара» прокурор якобы определил сам — 3 млн руб. Требуемую сумму наличными Олег Яровой передал ему 12 сентября 2017 года в подъезде элитного дома, где проживает теперь уже бывший зампрокурора области. «Получая информацию от нижестоящего прокурора, не осведомленного о его преступных намерениях, он через Ярового информировал Колмогорова о ходе и результатах расследования интересующего его уголовного дела»,— говорится в материалах обвинения. В итоге фигурант этого дела получил мягкий приговор — один год и 10 месяцев колонии-поселения.

В начале 2022 года СКР возбудил уголовное дело о взятке, Андрея Турбина задержали следователи центрального аппарата ведомства, командированные в Новосибирск. К тому времени он уже находился на пенсии. Бывшему зампрокурора области предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы) и заключили под стражу. В последующем экс-прокурора перевели под домашний арест. Сергею Белоусу вменили в вину посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, санкция — до 12 лет). Дело в отношении Олега Ярового, как стало известно, было прекращено по примечанию к ст. 291.1 УК РФ. В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию дела и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы. Бизнесмен Михаил Колмогоров, хлопотавший за своего приятеля, по информации Генпрокуратуры РФ, объявлен в розыск.

В понедельник, 9 января, Андрей Турбин и Сергей Белоус предстали перед судом. Выслушав обвинительное заключение, они заявили о полном признании вины. Как стало известно „Ъ-Сибирь“, сразу после задержания экс-прокурор отрицал выдвинутые обвинения. Показания подсудимые будут давать в самом конце судебного следствия. Установив порядок исследования доказательств, судья Руслан Фролов объявил в слушаниях перерыв до 8 февраля.

Андрей Турбин родился в июне 1960 года в Омске, окончил юридический факультет Омского государственного университета. Его прокурорский стаж составляет 36 лет. Службу в надзорном ведомстве начал в 1982 году. Он поочередно занимал должности следователя, заместителя прокурора района, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, заместителя прокурора Новосибирской области, заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора. С этого поста в классном чине старшего советника юстиции (соответствует званию полковника) он ушел на пенсию в 2018 году. Андрей Турбин награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «За безупречную службу в прокуратуре РФ», именным оружием, ведомственными медалями Руденко и «290 лет прокуратуре России».

Под следствием сейчас находятся бывший руководитель Андрея Турбина экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев, занимавший эту должность в 2015–2018 годах, и его первый заместитель Любовь Кузьменок. Они также обвиняются во взяточничестве.

Константин Воронов