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Коммерсантъ FM
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Низкая экспортная выручка давит на рубль

Мониторинг платежного баланса

По оценке ЦБ, профицит счета текущих операций платежного баланса в январе 2023 года снизился до $8 млрд, это в 2,4 раза ниже значения января 2022 года и минимум с середины 2021 года, не считая декабря 2022 года (см. “Ъ” от 24 января).

Основную роль в снижении профицита текущего счета сыграло значительное уменьшение положительного сальдо баланса торговли товарами и услугами из-за снижения стоимости экспорта товаров, поясняет регулятор (см. график). На фоне действующих потолков цен на российские нефть и нефтепродукты и сезонного роста импорта в начале года профицит внешней торговли в январе составил $9 млрд, сократившись в годовом сопоставлении в 2,3 раза, до минимума с 2021 года. Косвенным свидетельством снижения нефтегазовых доходов служат и данные ФТС о падении доходов бюджета, администрируемых таможенными органами, в январе 2023 года на 31,3% в годовом выражении (см. «Сегодняшнее число»).

Начисления же в пользу нерезидентов инвестиционных доходов уменьшились. Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов в январе 2023 года оказалось на уровне $1 млрд против $2,1 млрд год назад. Положительное сальдо финансового счета платежного баланса сформировано снижением обязательств перед нерезидентами и ростом иностранных активов российской экономики, поясняют в ЦБ.

На фоне сокращения валютных поступлений вчерашние результаты торгов на Московской бирже зафиксировали ослабление рубля: все валюты обновили максимумы с конца апреля 2022 года. «Спрос на валюту также поддерживается повышенным дефицитом бюджета и инфляционными ожиданиями. В свою очередь, давление на национальную валюту усилилось за счет глобального укрепления доллара»,— поясняет Владислав Данилов из УК «Первая». «Давление на рубль продолжает оказывать сокращение валютной выручки из-за санкционных ограничений и геополитического дисконта в ценах на российское сырье, поставляемое за рубеж. Ситуация усугубляется повышенными бюджетными расходами»,— соглашается Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

В то же время «тенденция к снижению профицитов устойчива — отражение этого увидим в пятницу в обновленном прогнозе Банка России», отмечает автор Telegram-канала «Твердые цифры» Родион Латыпов.

Артем Чугунов

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