Самозанятость вошла во вкус

По итогам 2023 года число официально самозанятых россиян может вырасти до 10 млн человек, следует из прогноза профильной платформы «Наймикс». Этому будет способствовать как повышение интереса к этому формату со стороны работников, так и сохранение нынешнего стремления работодателей в условиях нестабильности нанимать сотрудников на временные проекты. Сейчас, по данным налоговой службы, в РФ уже 6,5 млн самозанятых, и это число стабильно растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

К концу 2023 года число самозанятых в РФ может превысить 10 млн человек, полагают аналитики сервиса «Наймикс». Это произойдет в случае, если компании продолжат нанимать новых работников в основном на временные проекты из-за опасений расширять штат постоянных сотрудников в условиях непредсказуемой экономической ситуации. За 2022 год число самозанятых, по статистике ФНС, увеличилось в 1,7 раза и достигло 6,5 млн человек. Общая выручка самозанятых по итогам года составила 125,8 млрд руб.

Опрошенные “Ъ” представители других платформ для самозанятых в целом согласны с прогнозом коллег из «Наймикс». По данным опроса Ventra Go!, попробовать себя в новой роли работающего «на себя» готовы до 70% респондентов. «Мы видим рост числа активных исполнителей на нашей платформе. Сегодня такую подработку выбирают уже не только студенты, молодые матери и фрилансеры, нуждающиеся в дополнительном доходе, но и те, кому формат подработок фактически заменил основную работу»,— говорит управляющий партнер Ventra и Ventra Go! Екатерина Карабанова. Самозанятых такой формат привлекает возможностью выходить на работу в удобное время и место (26%), получением быстрой оплаты (15%), независимостью от начальства и трудового распорядка (12%). О высокой динамике прироста самозанятых говорят и в сервисе для безопасных сделок между компаниями и фрилансерами Solar Staff — за год число его пользователей выросло на 146%. По данным платформы YouDo, число зарегистрированных там самозанятых ежемесячно растет примерно на 10%.

Одним из источников такого роста стал малый и средний бизнес, для части которого новый облегченный налоговый режим оказался более привлекательным, считает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова. По ее словам, интерес к подработке в качестве самозанятого могут проявлять и работники, столкнувшиеся с сокращением рабочего дня на своем основном месте. Отметим, именно такой способ экономии фонда оплаты труда вместо увольнений обычно практикуют работодатели (см. “Ъ” от 27 декабря 2022 года). Дополнительный прирост числа самозанятых может происходить и за счет эмигрировавших граждан — поясним, этим статусом можно обладать, не находясь в России, но оказывая услуги российским заказчикам.

Часть компаний, например в легкой промышленности, испытывают дефицит кадров, и, как говорит операционный директор компании «Наймикс» Элина Клименко, они могут быть заинтересованы в сотрудниках, готовых легально подрабатывать параллельно основной работе (см. “Ъ” от 6 февраля). Кроме того, по данным кадровой компании ANCOR, до 7% работодателей (особенно в сферах недвижимости и строительства, производства массовых товаров и добычи ресурсов) планируют чаще задействовать временный персонал (см. “Ъ” от 27 декабря 2022 года). Сейчас, как отмечает руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова, услугами самозанятых уже пользуется каждая пятая российская компания (20%). Чаще всего привлекают самозанятых компании из сфер логистики (30%), строительства (28%) и услуг (24%).

Анастасия Мануйлова