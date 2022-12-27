Нерабочий вариант

По итогам 2022 года, как следует из итоговых отчетов ряда кадровых компаний и сервисов, в РФ сложился дефицит как высококвалифицированных, так и линейных сотрудников — вопреки надеждам части работодателей, рынок труда в РФ остается рынком соискателя. Впрочем, пока это вызывает рост зарплат только у отдельных категорий специалистов. В 2023 году, по прогнозу экспертов, чтобы преодолеть нехватку кадров, компании будут нанимать больше женщин и работников старшего возраста, продолжит расти и спрос на временный персонал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В то время как в начале 2022 года большая часть работодателей надеялась на быстрое высвобождение рабочих рук и улучшение ситуации с наймом после пандемии, к концу года на российском рынке труда зафиксирован по крайней мере частичный дефицит работников — это видно из обзоров итогов года, подготовленных рядом рекрутинговых порталов, кадровых агентств, а также Ассоциацией частных агентств занятости (АЧАЗ).

Напомним, в связи с уходом из РФ большого числа иностранных компаний из-за начала военной операции на Украине в феврале этого года правительство опасалось роста в РФ числа безработных. Чтобы этого избежать, был введен ряд условий по продаже таких активов российским покупателям, а также дополнительные меры поддержки тех, кто мог бы при этом потерять работу. Однако уровень безработицы по стране в целом уже к сентябрю установил новый исторический минимум (с 1991 года), опустившись до 3,8%. В сентябре и октябре этот показатель вырос только на 0,1%. Как отмечают в своем итоговом обзоре аналитики рекрутинговой компании Get experts, для большинства направлений рынок остался кандидатским — в том числе потому, что многие сотрудники ушедших компаний получали хорошие выплаты и принимали решение отдохнуть и не искать работу, часть переехала на работу за границу, а топ-менеджеры входили в «команды по закрытию бизнеса», что предполагало их занятость в течение полугода—года. В результате, по статистике сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», хотя по итогам года среднее число вакансий за месяц оказалось на 20% ниже, чем в 2021 году, тот же показатель для резюме сократился даже сильнее (на 21%).

Относительно стабильная занятость, однако, сочеталась со стагнацией зарплат. Как отмечают в Get experts, во многих отраслях они остались на прежнем уровне при падении их покупательной способности. В большинстве отраслей, где зарплаты росли (перевозки, логистика, ВЭД, металлургия, машиностроение, добыча, энергетика), их увеличение не превысило 1–2% — исключение составляет только розничная торговля (плюс 10–15%). При этом кадровые агентства отмечают, что «подорожали» как высококвалифицированные сотрудники, так и линейный персонал — однако востребованность и зарплатные предложения для «белых воротничков» изменились мало.

В числе важнейших трендов 2023 года кадровые эксперты называют изменение структуры спроса на работников — это отражает попытки работодателей найти дефицитных сотрудников при прежнем уровне зарплатных предложений. Кроме того, после частичной мобилизации в сентябре этого года мужчины среднего возраста перестали быть наиболее предпочтительными кандидатами на рынке труда. В результате, как свидетельствует статистика сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», работодатели стали чаще рассматривать и нанимать соискателей старших возрастов (старше 45 лет), по данным АЧАЗ, 15% компаний планируют больше нанимать женщин, особенно в сферах электронной коммерции, АПК и финансовых услуг. Поскольку, по мнению Get experts, в 2023 году большая часть компаний будет ограничена в своих ресурсах, они будут искать сотрудников, которые помогут им не только сохранить, но и развивать бизнес — это профессионалы направлений IT, R&D, юриспруденции, финансов, качества, рецептуры. По оценке кадровой компании ANCOR, еще 7% работодателей планируют чаще задействовать временный персонал, особенно в сферах недвижимости и строительства, производстве массовых товаров и добыче.

Анастасия Мануйлова