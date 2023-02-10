Хинштейн: владелец Popcorn Books обещал кардинально изменить его политику

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн надеется, что Popcorn Books сменит свой «голубой вектор». Он рассказал, что встретился с владельцем издательства Денисом Котовым, и тот пообещал кардинальные изменения в Popcorn Books.

По словам депутата, господин Котов «продекларировал категорическое неприятие ЛГБТ-культуры». «Котов объяснил, что купил издательство лишь в прошлом году и намерен кардинально изменить его политику... Очень рассчитываю, что его слова не разойдутся с делами, и "Попкорн букс" сменит, наконец, свой "голубой" вектор»,— написал господин Хинштейн в Telegram.

Издательство Popcorn Books расположено в Москве. До лета 2022 года 65% издательства принадлежало ирландской Bookmate Limited (ирландская компания Bookmate в октябре 2022 года внесена в российский реестр иностранных агентов; «Яндекс» до этого приобрел права на использование ее технологии). В августе доля компании перешла совладельцу сети «Читай-город—Буквоед» Денису Котову.

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. В январе после жалоб Александра Хинштейна против Popcorn Books возбудили дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).

Подробности — в материале «Ъ» «Основной закон попал в переплет».

Лаура Кеффер