Федерация хоккея России обратится в МОК из-за недопуска сборной до ЧМ в Канаде

30 октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии пообещали бойкотировать матчи с участием сборной России. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.