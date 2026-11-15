Федерация хоккея России обратится в МОК из-за недопуска сборной до ЧМ в Канаде
Федерация хоккея России (ФХР) выразила протест Международной федерации хоккея (IIHF) из-за решения о недопуске российской сборной до молодежного чемпионата в Канаде. Об этом сообщила пресс-служба ФХР в Telegram-канале.
Сегодня IIHF заявила, что российские хоккеисты не смогут принять участие в молодежном ЧМ из-за позиции властей Канады. В ФХР заявили, что такое решение было принято «исключительно по политическим причинам». Федерация совместно с Олимпийским комитетом России обратится в Международный олимпийский комитет для разрешения сложившейся ситуации.
«ФХР будет добиваться исполнения решения КАС (Спортивного арбитражного суда.— “Ъ”), восстановления прав российских спортсменов и возмещения причиненного вреда всеми доступными правовыми способами»,— сообщается в пресс-релизе.
30 октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии пообещали бойкотировать матчи с участием сборной России. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января.