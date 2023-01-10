Основной закон попал в переплет

МВД РФ возбудило два административных дела в отношении книжного издательства Popcorn Books. Первое касается запрета на ЛГБТ-пропаганду, второе — мелкого хулиганства. Рассказавший об этом депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что требовал привлечь издательство к ответственности за размещение цитат Конституции РФ на запрещенной литературе. Господин Хинштейн заверил “Ъ”, что не просил МВД арестовывать сотрудников издательства по статье о мелком хулиганстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плотно взяться за Popcorn Books полицейских попросил депутат Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Плотно взяться за Popcorn Books полицейских попросил депутат Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

9 декабря прошлого года депутат Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале о книжном издательстве Popcorn Books, которое «решило вступить в открытую схватку с государством и обществом». Господин Хинштейн утверждал, что издатель, не соблюдая новые законы о запрете ЛГБТ-пропаганды, упаковывает книги, где упоминаются однополые отношения, в обложки с цитатами ст. 29 Конституции РФ (гарантирует свободу слова и запрещает цензуру).

«Свобода слова не означает вседозволенность»,— пояснял господин Хинштейн.

Он выразил опасение, что со ссылкой на Основной закон издатели начнут продавать «нацистскую или реакционную литературу, например, "Майн кампф" или ваххабитские учения». 12 декабря депутат обратился в МВД, Генпрокуратуру, Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием привлечь Popcorn Books по двум новым статьям КоАП — «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» (ст. 6.21 КоАП) и «пропаганда педофилии» (ст. 6.21.1 КоАП).

Эти нормы, напомним, разрабатывал господин Хинштейн совместно с почти 400 коллегами. Поправки, которые предполагают полный запрет на «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений», педофилии, а также запрет на распространение среди детей информации, «демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол», вступили в силу 5 декабря. Ответственность за ЛГБТ-пропаганду для физлиц составляет до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб. За пропаганду педофилии юрлицам может грозить штраф до 10 млн руб. Обе нормы предусматривают возможность приостановки деятельности компании на срок до 90 суток.

Книжные издательства критиковали проект на этапе обсуждения за расплывчатые формулировки. Собеседники “Ъ”, в частности, не понимали, возможно ли упоминание нетрадиционных сексуальных отношений, например, в историческом контексте.

Тем не менее издатели приступили к мониторингу литературы и сняли часть произведений с продажи. Первое дело о нарушении запрета на ЛГБТ-пропаганду было возбуждено в отношении секс-работника в Москве в конце декабря. 6 января суд оштрафовал мужчину за занятие проституцией на 1,5 тыс. руб. и на 100 тыс. руб.— за пропаганду нетрадиционных отношений.

10 января Александр Хинштейн опубликовал письмо замминистра МВД РФ Александра Горового, в котором сообщается, что еще 28 декабря «по сведениям о распространении запрещенной и выражающей неуважение к Конституции РФ информации» ведомство возбудило два административных дела в отношении Popcorn Books. Дела касаются пропаганды ЛГБТ (ст. 6.21 КоАП) и мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП; для физлиц наказание может достигать ареста в 15 суток, для юрлиц — штрафа до 100 тыс. руб.). По ним «проводятся административные расследования», заверил замминистра МВД депутата. Также в письме говорится о возможном составе третьего правонарушения — нормы о «защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью» (ст. 6.17 КоАП). Нарушение может грозить компании штрафом до 50 тыс. руб. или приостановкой работы на срок до трех месяцев. Разобраться в этом МВД просит Роскомнадзор и Роспотребнадзор.

“Ъ” не удалось получить комментарий МВД об основаниях для возбуждения дела о хулиганстве против книжного издательства.

Александр Хинштейн, в свою очередь, заявил, что это первое дело, возбужденное по новой статье о пропаганде ЛГБТ, и выразил надежду, что оно «дойдет до суда». В беседе с “Ъ” он отметил, что тоже не знает оснований для привлечения издательства к ответственности за мелкое хулиганство и «не просил» об этом МВД.

Основанием для последнего могли стать цитаты из Конституции РФ на обложках «запрещенных» книг, полагают юристы Центра защиты прав СМИ (внесен в реестр иноагентов).

Дело в том, что эта норма предполагает среди прочего ответственность за «неуважение к власти», а в перечень объектов «неуважения» входит и Основной закон.

Опрошенные “Ъ” юристы и адвокаты называют объединение обвинений в «мелком хулиганстве» и ЛГБТ-пропаганде правовым прецедентом: «это совершенно разные составы», поясняет юрист Анна Плюснина. Адвокат Александр Пиховкин напоминает, что статью о «мелком хулиганстве» в 2019 году дополнили частью о неуважении к госсимволам. Обязательный признак в виде «нецензурной брани в общественных местах» заменен обтекаемой формой «об оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности», говорит господин Пиховкин: «Законодательное определение приличия отсутствует. Такую формулу можно применить к каким угодно правоотношениям. Связка административного хулиганства с издательской деятельностью — новелла».

Мария Старикова