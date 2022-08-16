«Буквоед» запасается Popcorn Books

Bookmate Limited, владеющая одноименным сервисом электронных книг, вышла из капитала российских издательств Individuum и Popcorn Books. Компания, а также сооснователь Individuum Александр Докучаев и гендиректор Bookmate в РФ Андрей Баев продали свои доли совладельцу сети «Читай-город—Буквоед» Денису Котову. Эксперты полагают, что издательства могут в итоге «попасть под влияние» группы «Эксмо-АСТ», основным владельцем которой выступает бенефициар сети Олег Новиков. Но в самой группе заверяют, что бизнесмен не имеет отношения к сделке.

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что с 27 июля владельцем 100% ООО «Индивидуум Принт» и 100% ООО «Попкорн Букс» стал Денис Котов, совладелец объединенной книжной сети «Читай-город—Буквоед». Первым на это обратил внимание в своем Telegram-канале книжный обозреватель Максим Мамлыга.

Издательство Individuum основано в 2015 году Алексеем Докучаевым и Михаилом Врубелем и специализируется на нон-фикшен литературе. В 2018 году долю в издательстве выкупила Bookmate (штаб-квартира в Дублине), которой принадлежит одноименный сервис для чтения и прослушивания книг по подписке. После сделки Bookmate и Individuum основали бренд Popcorn Books, под которым начали развивать направление молодежной литературы. До продажи Денису Котову 51% ООО «Индивидуум Принт» принадлежали Bookmate Limited, еще 49% владел Алексей Докучаев. В ООО «Попкорн Букс» Bookmate Limited до сделки контролировал 65,5%, Алексей Докучаев — 24,5%, гендиректор Bookmate в России Андрей Баев — 10%.

Денис Котов — основатель петербургской книжной сети «Буквоед». В 2008 году она объединилась с сетью «Новый книжный», позже переименованной в «Читай-город», так появилась крупнейшая в РФ книготорговая сеть «Читай-Город—Буквоед». Из данных «СПАРК-Интерфакс» следует, что сейчас Денис Котов владеет 7,09% в ООО «Читай-город» и такая же доля у него в ООО «Партнер Ай Ди». Основным бенефициаром сети с 2020 года выступает Олег Новиков, который также, по словам источников “Ъ”, продолжает фактически контролировать группу «Эксмо-АСТ», несмотря на формальный выход из ее капитала (см. “Ъ” от 27 июня).

В «Эксмо-АСТ» “Ъ” заверили, что группа и входящие в нее лица не имеют отношения к сделке. Денис Котов не раскрыл сумму, заплаченную за активы, уточнив лишь, что это его «инвестиция как физического лица»: «Перспектива вхождения издательств в "Эксмо-АСТ" не прослеживается». Сооснователь Individuum Александр Докучаев уточнил “Ъ”, что остается гендиректором издательства: «Кадровых изменений не будет, издательства работают в обычном режиме, редакционную политику определяют главные редакторы и я». Главный редактор Individuum Феликс Сандалов также сообщил, что кадровые и структурные изменения не планируются.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Индивидуум Принт» в 2021 году составила 189 млн руб., чистая прибыль — 35 млн руб. ООО «Попкорн Букс» же по итогам 2021 года имело убыток 1,4 млн руб. при выручке 10 млн руб. В то же время в 2022 году в России заметно выросли продажи молодежной Young Adult литературы (YA), на которой специализируется Popcorn Books: в «Эксмо-АСТ» оценивали рост продаж в YA в 280% за первое полугодие (см. “Ъ” от 15 июля). В связи с этим размер сделки мог составить сотни миллионов рублей, полагает один из собеседников “Ъ” на книжном рынке.

Сделка по выходу из издательств, а ранее — продажа прав на использование технологий книжного сервиса «Яндексу» (см. “Ъ” от 30 июня) означает, что фактически Bookmate уходит из России, хотя у сервиса и остаются местные пользователи, считает глава Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов. Он предполагает, что Денис Котов может быть номинальным владельцем, а издательства могут по сути попасть под контроль «Эксмо-АСТ»: «Очень надеюсь, что новый владелец влиять на редакционную политику не будет».

Даже если Individuum и Popcorn войдут в «Эксмо-АСТ», последней важно сохранить издательский портфель и команды, считает литературный критик Галина Юзефович: «Пока кажется, что скорее взаимодействие с ними будет строиться по той же модели, что с издательством "Комильфо", которое, будучи несколько лет назад купленным теми же владельцами, получило доступ к распространению, бухгалтерии и другим сервисам "Эксмо", сохранив вполне независимую позицию в холдинге».

Валерия Лебедева