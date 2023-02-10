Московских боксов негасимый свет

КПРФ требует от столичной мэрии объявить мораторий на снос гаражей в Москве. Такая инициатива была выдвинута в ходе слушаний в Мосгордуме с участием владельцев ликвидируемых строений. С аналогичными предложениями коммунисты выступали в 2017–2019 годах, новые волны сноса боксов они связывают с освоением земель по программам комплексного развития территорий (КРТ). Представители столичной мэрии на это заявили, что до сих пор не могут распродать машино-места по программе «Народный гараж» времен Юрия Лужкова, добавив, что не возражают против идеи партийцев объявить «гаражную реновацию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Слушания о проблеме владельцев столичных гаражей в Мосгордуме организовал депутат Леонид Зюганов (КПРФ). «Сносят старые гаражи, ничего нового не предлагают, количество автомобилей растет, у жителей вопрос: что делать дальше?» — обрисовал ситуацию парламентарий. Господин Зюганов связал новую волну сносов боксов для машин в Москве с освоением земель по программам КРТ. Отметим, согласно законодательству, все нежилые строения в рамках таких программ могут быть изъяты. Городские власти с 2021 года используют механизм КРТ при реализации программы реновации в Москве. Примечательно, что его в 2020 году вводили в законодательство РФ для ускорения программ расселения не в столице, а в регионах.

Представитель ГСК «Автолюбитель-2» в Нагатинском Затоне Владислав Зайцев рассказал, что кооператив попал в зону действия КРТ в апреле 2022 года, «о чем узнали случайно», после чего собственники несколько месяцев пытались в мэрии оспорить снос ГСК. «Получали отказы по формальным признакам,— сообщил господин Зайцев.— А в январе 2023 года в Москомархитектуре нам разъяснили, что исключать ГСК из программы КРТ нецелесообразно, потому что он включен в данную программу… Гениальное объяснение». Он заверил, что земельный участок арендован у города до 2059 года. Представительница автостоянки в Нагатино-Садовниках Ольга Фадейчева (получившая уведомление о сносе) сообщила, что не понимает, «куда выгружать тысячи машин». «Стоянка простояла около 40 лет, а в мае 2022 года нам объявили, что понадобилась земля»,— заявила представительница автостоянки МГСА-10 в Царицыно Людмила Кульчихина. «У города есть политическая воля зачистить все гаражи, как в свое время зачищены были ларьки»,— посетовал Георгий Федоров из общественного движения «Стоп Снос».

Леонид Зюганов предложил объявить мораторий на снос боксов на полтора-два года, а заодно собрать межведомственную комиссию для решения проблем их владельцев, аналогичную действовавшей при Юрии Лужкове. Его поддержал координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, который припомнил, что такая комиссия была создана в 2007 году на фоне бума градостроительных скандалов, «иногда со стрельбой». При этом он заявил, что не понимает, зачем сейчас на фоне спецоперации «провоцировать конфликты»: «Надо способствовать культурному решению проблемы».

В КПРФ уже в 2017 году предлагали в Мосгордуме объявить подобный мораторий, создав в префектурах комиссии для решения судьбы автостоянок. Тогда причиной стала прокатившаяся по городу волна демонтажей: власти отказывали в продлении договора аренды земли, после чего окружные комиссии принимали решение о сносе без судебных разбирательств. В мэрии Москвы тогда объясняли, что нет цели снести все гаражи — только те, что мешают строительству. В 2018 году из документов мэрии стало известно, что на месте плоскостных гаражей будут строиться дома по программе реновации. Распоряжением городского департамента экономполитики владельцам боксов были обещаны компенсации (сейчас 175 тыс. руб. за металлический гараж и 350 тыс. руб. за железобетонный бокс). В 2019 году коммунисты выходили с предложением моратория уже в Госдуму: участники слушаний сетовали, что большинство ГСК построено при СССР, но в Москве отказываются «признавать правопреемственность властей». Наконец, в 2021 году вступил в силу федеральный закон о гаражной амнистии, позволяющий оформить права на бокс в упрощенном порядке (например, на основании членской книжки ГСК или техпаспорта на гараж). Однако госпожа Фадейчева посетовала, что оформление машино-мест по этому закону в Москве «остается сложным, хотя было заявлено простым»: «Процедура недоработана, закон сырой». А господин Зайцев выразил новые страхи владельцев боксов: «Фактически все гаражные комплексы в Москве включены в программы КРТ».

Отдувавшийся за всю мэрию в Мосгордуме гендиректор столичного ГУП «Дирекция гаражного строительства» Дмитрий Храмов рассказал, что по программе «Народный гараж» времен Юрия Лужкова построено 57 тыс. машино-мест. Большинство из них до сих пор власти не могут распродать, и чиновник предложил участникам слушаний ими и воспользоваться. Впрочем, господин Зюганов заверил, что на местах сносов ГСК таких паркингов «банально нет», предложив по аналогии с программой реновации жилья объявить в Москве «гаражную реновацию». Возражений у господина Храмова против этого не было.

Александр Воронов