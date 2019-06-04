Снос столичных гаражей подводят под мораторий

В КПРФ просят городские власти объявить мораторий на снос боксов в Москве как минимум до рассмотрения в Госдуме законопроекта о гаражной амнистии. Так депутаты отреагировали на очередную волну сносов гаражных кооперативов в городе. Разработанный в Минэкономразвития законопроект предполагает, что владельцы гаражей получат землю под ними в аренду на 5–10 лет без конкурсов.

Ситуация вокруг сносов гаражей в столице обсуждалась на слушаниях в Госдуме, организованных фракцией КПРФ. «Производится изъятие земель, окруженные силовыми структурами трактора подъезжают и все сносят. Возмущение колоссальное, писем уйма»,— посетовал депутат Госдумы Валерий Рашкин. Муниципальный депутат района Хорошево-Мневники Вячеслав Бородулин напомнил, что большинство гаражных кооперативов было построено при СССР, но в Москве, по его мнению, отказываются «признавать правопреемственность предыдущих властей». Его коллега из Северного Измайлово Дмитрий Барановский привел в пример три существующих с 1967 года кооператива на 1 тыс. боксов в своем районе, на которые владельцы десять лет не могут продлить в мэрии договоры на аренду земли. «С людьми не заключают арендных отношений, потом говорят, что вы тут находитесь незаконно, и все сносят»,— сочла муниципальный депутат района Измайлово Елена Янчук.

Слушания проходили на фоне возобновившегося демонтажа автомобильных боксов на площадке в 50 га в столичном районе Раменки (неофициально называемой Шанхаем).

Участники слушаний призвали ввести мораторий на снос гаражей в Москве до тех пор, пока права их владельцев не защитят дополнительно.

В 2017 году партийцы уже призывали к аналогичному мораторию в Москве, требуя создать в префектурах комиссии для решения судьбы автостоянок. Требование было выдвинуто на фоне очередной волны демонтажа боксов примерно по той же схеме: столичные власти отказывали в продлении договора аренды земли, где стоят гаражи, после чего окружные комиссии принимали решение о сносе без судебных разбирательств. В 2018 году стало известно о том, что на месте плоскостных боксов будут активно строиться дома по программе реновации. Так, в материалах Градостроительной земельной комиссии Москвы фигурировал демонтаж около 1 тыс. машино-мест на восьми площадках; большинству владельцев было обещано 150 тыс. руб. компенсации (см. “Ъ” от 21 июня 2018 года). Согласно выпущенному в 2017 году распоряжению городского департамента экономполитики, такая сумма положена владельцам сносимых металлических гаражей, тогда как обладателям железобетонных и кирпичных боксов предписано выдавать по 300 тыс. руб.

Эксперты тогда объясняли “Ъ”, что Москва выпустила эти документы для более спокойных сносов боксов. При этом опрошенные “Ъ” юристы соглашались, что договоры аренды могут быть расторгнуты, но подтверждали, что в судах владельцы все же могут спорить о размерах справедливой компенсации. Господин Барановский на слушаниях в Госдуме как раз жаловался на невозможность приобрести гараж или машино-место из-за нерыночного размера компенсаций.

В свою очередь, в столичной Госинспекции по недвижимости заверяли, что у них нет цели убрать все гаражи — только те, что мешают строительству и развитию территории для городских нужд. При этом в инспекции ранее говорили о невозможности продления договоров на аренду участков под гаражами, так как по законодательству такая процедура должна проходить на конкурсе через земельные аукционы.

Участники слушаний признали, что одним из выходов из ситуации может стать принятие законопроекта о «гаражной амнистии», который разработали в Минэкономразвития.

В документе, призванном оформлять права собственности на гаражи и земельные участки под ними в упрощенном порядке, даются определения «индивидуальных и некапитальных гаражей» и гаражных кооперативов. Владельцам индивидуальных боксов при этом дается право на получение государственного или муниципального земельного участка под ним максимум на пять лет без конкурсных процедур. Тогда как обладатели машино-мест в коллективных гаражах могут рассчитывать на аренду участков на десятилетний срок без торгов.

Директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий заверил участников слушаний, что законопроект позволяет гражданам рассчитывать на получение земли «по любому документу на право пользования гаражом, вплоть до договора на энергоснабжение». Секретарь столичного горкома КПРФ Александр Потапов, впрочем, решил, что большинство гаражей по этому законопроекту будет невозможно оформить в собственность из-за «слишком большого перечня документов». Но господин Бутовецкий заверил, что в случае принятия документа гражданин сможет оформлять права собственности на боксы «с легкостью». По словам чиновника, в ближайшее время законопроект будет внесен в правительство РФ. Как сообщает РБК, в Едином государственном реестре юридических лиц сейчас зарегистрировано около 37 тыс. гаражных кооперативов, а на кадастровый учет поставлено более 5,6 млн гаражей.

Александр Воронов