НПЗ перерабатывает пожар

Пожар на одном из крупнейших в России нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа в Кстово, судя по всему, оказался не таким серьезным, как предполагали на рынке. Компания рассчитывает запустить комплекс замедленного коксования, который позволяет повысить глубину переработки нефти на НПЗ, до конца февраля. В результате завод может обнулить выпуск мазута и увеличить производство дизельного топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Кстово

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Кстово

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

ЛУКОЙЛ рассчитывает до конца февраля возобновить работу установки замедленного коксования (УЗК) нижегородского НПЗ в Кстово, на которой 7 февраля произошло возгорание. По сообщению компании, она уже начала подготовку к запуску комплекса мощностью 2,1 млн тонн. При этом предприятие продолжает работать в штатном режиме, сохраняя плановые показатели по переработке нефтяного сырья и отгрузке товарной продукции (41,5 тыс. тонн в сутки), отметили в ЛУКОЙЛе.

Собеседники “Ъ” в отрасли отмечают, что, исходя из заявления компании, последствия пожара оказались несущественными.

Например, речь может идти о перекладке силовых кабелей или замене небольших частей оборудования. На это, действительно, может потребоваться всего несколько дней при условии, что необходимые для ремонта элементы есть в наличии или их можно купить без предварительного заказа и изготовления, отмечает один из собеседников “Ъ” на рынке.

Комплекс переработки нефтяных остатков официально был запущен совсем недавно — в ноябре 2022 года. Его основной задачей является повышение глубины переработки и снижение выработки темных нефтепродуктов, в частности мазута. Запуск УЗК позволил заводу в Кстово повысить до 71% выход светлых нефтепродуктов и нарастить до 87% глубину переработки, при этом объемы производства дизельного топлива выросли на 0,7 млн тонн в год, а выпуск мазута должен был снизиться более чем на 2,5 млн тонн.

Значительной проблемой для ЛУКОЙЛа стало бы существенное повреждение ключевой технологической части комплекса — колонны или повреждение железных конструкций. В этом случае, судя по опыту аналогичных аварий на УЗК Антипинского НПЗ и белорусского «Нафтана», ремонт мог бы занять до года.

Но, видимо, серьезных повреждений возгорание не нанесло, хотя некоторые участники рынка отмечают, что «сначала нужно посмотреть, как установку запустят», так как в процессе запуска могут выявиться новые проблемы.

Как отмечает основатель Engineering & Consulting PFA Alexander Gadetskiy Александр Гадецкий, установка замедленного коксования перерабатывает гудроны, получая на выходе бензин, дизельное топливо, которые затем отправляются на гидроочистку. Основным продуктом УЗК является нефтяной кокс, который потребляется металлургическими компаниями. Если исключить из процесса установку замедленного коксования, то тяжелые остатки можно также перерабатывать на битумных установках, которые также есть в составе нижегородского завода, но для такого количества битума нет достаточного потребления, а также на установке гидрокрекинга, но это в три раза дороже, чем использование УЗК, и гораздо сложнее в эксплуатации, говорит эксперт. По его мнению, в целом строительство подобных комплексов — перспективное направление, по которому ЛУКОЙЛ пошел очень вовремя.

Авария на заводе никак не отразилась на топливном рынке РФ, хотя оптовые цены в последние дни перешли к росту. Собеседники “Ъ” связывают рост цен с ожиданиями налоговых новаций, в том числе возможным сокращением компенсаций нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок. Кроме того, экспортная альтернатива для большинства продуктов выросла за счет продолжающегося ослабления рубля, а эмбарго ЕС пока не оказало существенного влияния на экспорт нефтепродуктов из России. Бензин АИ-95 подорожал на бирже 9 февраля на 1,1%, до 38,95 тыс. руб. за тонну, зимнее дизтопливо — на 3%, до 44,2 тыс. руб. за тонну, летнее дизтопливо — на 2,4%, до 43,1 тыс. руб.

Ольга Мордюшенко