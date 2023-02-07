Пожар на НПЗ не перекинулся на рынок

Возгорание, возникшее на недавно запущенной на нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа установке замедленного коксования мощностью 2,1 млн тонн, в зависимости от повреждений может остановить ее на срок от нескольких дней до года. На общем производстве завода инцидент не отразится, однако вырастет выход темных нефтепродуктов. Топливный рынок пока не отреагировал на аварию в Кстово: котировки основных продуктов на бирже снижались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в Кстовской промзоне

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Пожар в Кстовской промзоне

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

На установке замедленного коксования (УЗК) Кстовского НПЗ ЛУКОЙЛа в Нижнем Новгороде утром 7 февраля произошло возгорание. В пресс-службе управляющей заводом структуры компании ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» сообщили, что «задымление» было ликвидировано в кратчайшие сроки, пострадавших нет, а предприятие работает в штатном режиме. При этом, по информации источников Reuters, на УЗК загорелась колонна разделения продуктов коксования, и теперь она может потребовать полной замены, на что может уйти от 6 до 12 месяцев.

Строительство комплекса переработки нефтяных остатков мощностью 2,1 млн тонн в год в Кстово началось в 2018 году и было завершено в 2022 году. Официально ЛУКОЙЛ запустил УЗК в ноябре, но фактически он работал еще с весны. Комплекс позволил заводу повысить до 71% выход светлых нефтепродуктов и нарастить до 87% глубину переработки. Благодаря УЗК объемы производства дизельного топлива выросли на 0,7 млн тонн в год, а выпуск мазута должен был снизиться более чем на 2,5 млн тонн.

Как отмечают источники “Ъ” на рынке, если колонна УЗК действительно пострадала, то объемы выпуска темных нефтепродуктов на заводе снова вырастут, но на работу НПЗ в целом и объемы поставок топлива на рынок это не повлияет, тем более если компания быстро устранит повреждения.

Остается вопрос, есть ли у ЛУКОЙЛа понимание, как быстро они смогут переориентировать потоки мазута, но, скорее всего, это не доставит серьезных проблем, говорят собеседники “Ъ”.

Что касается основного продукта, который выпускает установка,— нефтяного кокса, то, по их мнению, это специфический продукт с ограниченным сбытом, который можно заменить альтернативой, например, обычным угольным коксом.

Для определения сроков ремонта, считают на рынке, необходимо четко понимать, какие части установки повреждены. В лучшем случае ремонт займет всего несколько дней.

Но если огонь задел насосы или другое оборудование, то восстановление будет не таким быстрым, так как, например, кабели выгорают быстро и не ремонтируются. Один из собеседников “Ъ” отмечает, что возгорание кабелей уже происходило во время запуска установки. При этом, говорят на рынке, ситуация с покупкой нового оборудования для ремонта может осложниться санкциями.

В случае, если колонну придется менять целиком, собеседники “Ъ” оценивают срок ремонта не менее чем в год.

«Самое плохое — это если "повело" строительные конструкции. Тогда предстоит демонтаж оборудования, труб и последующий новый монтаж. Бетон у нас огнестойкий, а вот на металл часто не совсем качественную огнезащиту делают»,— отмечает один из участников рынка.

Источники “Ъ” напоминают, что похожая ситуация в 2021 году произошла на белорусском НПЗ «Нафтан». Там в конце сентября 2021 года при пусковых работах возник пожар с выбросом горящего дизтоплива на установке замедленного коксования. Возгорание было ликвидировано в тот же день, а работа НПЗ продолжилась в штатном режиме, но восстановительные работы на установке с учетом замены колонны продолжались около года. Примерно столько же продолжался ремонт УЗК на Антипинском НПЗ компании «Русинвест»: она пострадала от пожара в январе 2022 года, а снова запустить ее компания смогла только в декабре.

2,1 миллиона тонн составляет мощность установки замедленного коксования на Кстовском НПЗ ЛУКОЙЛа

В то же время один из участников рынка сомневается, что на НОРСИ будет настолько серьезная ситуация. По его мнению, если возгоранию на заводе ЛУКОЙЛа не дали серьезно распространиться, то ремонт займет около недели. На этот срок не проблема перераспределить сырье и продукцию пострадавшей установки, говорит источник “Ъ”. Он также полагает, что влияния на российский топливный рынок авария не окажет.

Оптовые котировки топлива на СПбМТСБ пока никак не отреагировали на ситуацию на нижегородском НПЗ. Бензин марки Аи-95 подешевел 7 февраля на 0,2%, до 38,09 тыс. руб. за тонну, летнее дизельное топливо — на 0,67%, до 41,51 тыс. руб. за тонну. Рост на 0,41% (до 41,25 тыс. руб.) показало только межсезонное дизтопливо.

Ольга Мордюшенко