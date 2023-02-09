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Коммерсантъ FM
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Эскроу-счета пошли в бизнес

Банки стали предлагать их корпоративным клиентам

Банки начали предлагать юрлицам эскроу-счета. С момента введения в рамках долевого строительства этот инструмент хорошо зарекомендовал себя, и теперь кредитные организации готовы использовать его в сделках, где необходима защита расчетов. Механизм снимает необходимость авансовых платежей и банковских гарантий. Сферы его применения могут быть самыми разными: от сопровождения закупочных контрактов до сделок слияний и поглощений (M&A). Применение эскроу-счетов дает возможность получения кредитов от банков в рамках сделок под низкий процент — в среднем до 4% годовых.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сбербанк сообщил, что расширил сферу применения эскроу-счетов за рамки приобретения жилья на этапе строительства (214-ФЗ «О долевом строительстве»). «В рамках пилотирования "Сбер" открыл более 230 таких счетов на сумму около 12 млрд руб., в том числе первые сделки с кредитованием под эскроу вне 214-ФЗ на сумму 1,1 млрд руб.»,— пояснили в банке. Среди сделок, например, финансирование поставщиков по сниженной ставке за счет средств, размещенных заказчиками на эскроу-счетах, закупка с контролем целевого использования и пополнением счета третьей стороной, продажа заложенного актива с гарантией расчетов.

Эскроу-счета получили массовое распространение в рамках защиты дольщиков при строительстве жилья. С 2019 года девелоперы лишились возможности привлекать их деньги напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу в банках, строительство ведется за счет кредитов. Воспользоваться деньгами покупателей застройщики могут после ввода объекта в эксплуатацию. По данным ЕИС ЖС, уже более 90% квартир на первичном рынке реализуется с использованием эскроу-счетов. Ставки по кредитам застройщикам при этом в среднем за 2022 год не превышали 4%.

«Механизм кредитования под эскроу предполагает специальную процентную ставку по кредиту исполнителю по аналогии с кредитами застройщикам (214-ФЗ). Если размер депозита равен размеру кредита, ориентир по ставке — рыночное значение минус учетная ставка ЦБ,— поясняют в Сбербанке.— Если размер депозита больше кредита исполнителю, то в зависимости от превышения ставка может опускаться до 0,1%».

Из топ-10 банков по активам практику использования в корпоративном сегменте эскроу-счетов подтвердили также в Совкомбанке и Московском кредитном банке (МКБ). Единичные случаи применения отметили в Промсвязьбанке.

МКБ применяет механизм эскроу-счетов (помимо 214-ФЗ) по сделкам с нестандартными условиями депонирования и раскрытия денежных средств: «Мы наблюдаем тенденцию увеличения спроса на проведение сделок с использование эскроу-счетов». «Использование инструмента актуально во многих сферах, в том числе при торговом финансировании, исполнении госконтрактов, а также в сделках слияний и поглощений,— говорит руководитель направления по недвижимости корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Стефан Ясногородский.— Механизм нивелирует необходимость в авансовых платежах и использовании банковских гарантий исполнения платежных обязательств».

Однако большинство банков из первой десятки пока не вводят счета эскроу в корпоративный сегмент или не хотят афишировать эту практику. «Слабое проникновение схемы связано с тем, что формат не всегда удобен для крупного и среднего бизнеса. По сути, деньги партнера должны работать в проекте на этапах его реализации, так как каждый проект уникален и в российских реалиях выполняется в сложнейших экономических условиях,— считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— В случае с корпоративным сегментом партнерам проще договориться, прописывая в соглашениях иные варианты ответственности за невыполнение обязательств».

В то же время использование механизма эскроу-счетов выгодно и банку, и клиенту, полагают эксперты. «В такой схеме банк не несет каких-либо дополнительных рисков, поскольку выступает лишь посредником, при этом он на время получает доступ к бесплатным остаткам на эскроу-счетах,— поясняет директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Ксения Якушкина.— Клиенты же получают защиту от невыполнения их контрагентом условий по договору».

Ксения Дементьева, Полина Трифонова

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