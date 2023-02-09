Замглавы МИД Грушко: позиция Европы по расследованию подрыва «Северных потоков» говорит о ее политической импотенции

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что позиция европейцев по расследованию подрыва «Северных потоков» свидетельствует о «политической импотенции и неготовности Европы отстаивать собственные глубинные, коренные интересы». «В этой истории больше всего поражает именно отсутствие субъектности Европы»,— отметил замглавы МИДа в ходе дискуссии «Балтийский регион: к чему приведет беспрецедентная милитаризация?», организованной международным клубом «Валдай».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Грушко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Когда случилось это нападение на критическую инфраструктуру, на саму основу экономического благополучия Европы, на Западе это проглотили, никто ничего не сказал. Они отказываются от расследования и не допускают нас к участию в нем»,— продолжил Александр Грушко. При этом он напомнил, что в стратегических документах западных стран атака на критическую инфраструктуру приравнивается к вооруженному нападению и в том числе подпадает под ст. 5 Вашингтонского договора.

В ответ на вопрос «Ъ» о том, какие последствия ждут страны, причастные к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», Александр Грушко заявил, что это могут быть и политические, и юридические меры. Замглавы МИДа отметил, что Россия будет использовать все имеющиеся инструменты, чтобы правда стала достоянием общественности. «Все эти квазирасследования, которые ведутся, на самом деле преследуют лишь одну цель — чтобы со временем историю забыли и организаторы этой атаки не были найдены»,— убежден дипломат.

Напомним, 8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой утверждается, что взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США и Норвегии. В Белом доме назвали информацию о причастности Вашингтона к взрывам «совершенной ложью и полной фикцией». В Министерстве иностранных дел Норвегии сведения о причастности Осло к диверсии в Балтийском море назвали «чушью».

Анна Фомина