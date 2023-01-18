Минфин подтвердил продажу из ФНБ всех фунтов и иен

В декабре 2022 года из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) продали все фунты стерлингов и иены, а также в четыре раза сократили вложения в евро. Вырученные за счет реализации этих валют средства использовали для финансирования дефицита бюджета, следует из сообщения Минфина.

Как ранее сообщал Минфин, по итогу декабря 2022 года остатки на счетах ФНБ в фунтах стерлингов и иенах обнулены. На отдельных счетах размещено около 10,5 млрд евро. На финансирование бюджета из ФНБ направили 2,4 трлн руб.

Объем ФНБ на 1 января 2023 года составил более 10,4 трлн руб. (7,8% ВВП) — показатель сократился на 1 трлн руб. Минфин объяснил сокращение объема ФНБ отрицательной переоценкой активов. Объем ликвидных активов, размещенных на счетах Центробанка, составил чуть более 6 трлн руб. (4,6% ВВП).

Минфин сообщил об обновленной структуре ФНБ 30 декабря. В новой структуре доля юаня ограничится 60%, безналичного золота — 40%. Прежде доли юаня и золота в ФНБ составляли 30% и 20% соответственно. Доля евро была 40%, а доля фунта стерлингов и иены — почти 5%. Также Минфин исключил возможность инвестирования средств ФНБ в долларовые активы. Тем самым ведомство сокращает доли валют недружественных стран в ФНБ.

Лусине Баласян