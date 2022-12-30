Минфин удвоил максимальные доли юаня и золота в ФНБ

Минфин принял решение исключить возможность инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долларовые активы. В новой структуре фонда доля юаня будет ограничена 60%, безналичного золота — 40%. Остатки на счетах в фунтах и иенах обнулены.

«В результате данных изменений валютная структура ФНБ стала лучше адаптирована к вызовам, стоящим перед Российской Федераций в текущих макроэкономических и геополитических условиях»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФНБ состоял 40% из евро, на 30% — из юаней, 20% из золота и почти на 5% — из фунта стерлингов и иены. Его объем на 1 декабря составлял 11,4 трлн руб.

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