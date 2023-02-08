Свердловские власти планируют сократить мораторий на уплату взносов за капремонт

В Свердловской области с 1 марта может быть сокращен мораторий на уплату взносов на капитальный ремонт для жителей новостроек. Соответствующий законопроект за подписью губернатора Евгения Куйвашева опубликован на сайте регионального заксобрания. Так, сейчас обязанность по уплате возникает спустя три года после включения новостроек в региональную программу капремонта. Новый законопроект предусматривает сокращение срока с 36 до шести месяцев с момента сдачи дома в эксплуатацию.

Кроме того, в случае принятия нового закона, размер взносов будет устанавливаться не на три года, а на год. Тарифы должны будут утверждать не позднее 1 октября.

Помимо этого, с четырех до трех месяцев может быть изменен срок для принятия решения об определении способа накопления средств, если дом включен в программу капремонта, — спецсчет или счет регионального оператора.

Напомним, с 1 января взносы на капитальный ремонт в Свердловской области выросли на 40% – с 10,51 руб. до 14,81 руб. за 1 кв. м. В региональном фонде содействия капитальному ремонту заявили, что размер взноса был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за подорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов.

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