Взносы на капитальный ремонт в Свердловской области повысили на 40%

Ежемесячный платеж за капитальный ремонт в Свердловской области повысили до 14,81 руб. за 1 кв. м. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев. Квитанции с обновленными тарифами начнут приходить собственникам жилья уже в конце января. В прошлом году платеж был на 40% меньше – 10,51 руб. за 1 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В региональном фонде содействия капитальному ремонту отметили, что размер взноса был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за подорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов, и увеличения затрат на выплату зарплат рабочим, эксплуатацию строительных машин и техники.

Напомним, в ноябре прошлого года Региональная энергетическая комиссия Свердловской области повысила цены на электроэнергию на 35%, что вызвало недовольство жителей региона. Впоследствии постановление было отменено ФАС, а РЭК приняла решение снизить тарифы. На прошлой неделе в Свердловской области отменили ночной тариф на электричество.

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